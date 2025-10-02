Рейтинг@Mail.ru
14:42 02.10.2025 (обновлено: 14:45 02.10.2025)
В Челябинске на месте пожара нашли тело погибшего
Тело погибшего обнаружили после пожара в мебельном цехе в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.10.2025
© Фото : МЧС Челябинской области/TelegramЛиквидация пожара в мебельном цехе в Челябинске. 2 октября 2025
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Тело погибшего обнаружили после пожара в мебельном цехе в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"При разборе конструкций здания на месте пожара в Челябинске обнаружено тело погибшего", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном главке МЧС рассказали, что возник пожар в двухэтажном здании мебельного цеха в 4-м Линейном переулке. Возгорание было локализовано на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались три человека.
Пожарные рукава на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Ярославле потушили пожар на НПЗ
1 октября, 11:08
 
