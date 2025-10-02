https://ria.ru/20251002/cheljabinsk-2045864905.html
В Челябинске на месте пожара нашли тело погибшего
Тело погибшего обнаружили после пожара в мебельном цехе в Челябинске, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:42:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
