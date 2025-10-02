Рейтинг@Mail.ru
12:24 02.10.2025
Сын первого президента Румынии Чаушеску подал в суд на государство
Сын первого президента Румынии Чаушеску подал в суд на государство

Сын первого президента Румынии Чаушеску Валентин подал в суд на государство

© Flickr / miss_unafraidФлаг Румынии
Флаг Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Сын первого президента Румынии Николая Чаушеску Валентин Чаушеску подал в суд на государство, поскольку ему было оказано в помощи, необходимой для приобретения жизненно важных лекарств, сообщает портал Ziare.
"Валентин Чаушеску, сын диктатора Николае Чаушеску, столкнулся с проблемами со здоровьем после того, как в начале 2025 года у него диагностировали серьёзное заболевание, диагностированное 15 лет назад. Не имея средств на инъекционное лечение, Валентин Чаушеску подал в суд на румынское государство", - сообщает портал.
В борьбе с болезнью Чаушеску мог бы помочь дорогостоящий препарат, одна инъекция которого стоит более 1700 долларов. Он обратился за помощью в министерство здравоохранения, Национальную кассу медицинского страхования (НКМС) и Национальное агентство по лекарственным средствам. НКМС отказалась оплачивать лечение, утверждая, что оно не возмещается системой медицинского страхования.
Суд назначил дату первого судебного заседания, а до этого момента предварительно постановил, что Валентин Чаушеску должен получать запрошенное лечение бесплатно.
Чаушеску руководил Румынией с 1965 по 1989 год и был свергнут в результате революции в декабре 1989 года. Политик и его жена Елена были казнены по приговору военного трибунала 25 декабря 1989 года.
