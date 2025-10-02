Сын первого президента Румынии Чаушеску подал в суд на государство

КИШИНЕВ, 2 окт - РИА Новости. Сын первого президента Румынии Николая Чаушеску Валентин Чаушеску подал в суд на государство, поскольку ему было оказано в помощи, необходимой для приобретения жизненно важных лекарств, сообщает портал Сын первого президента Румынии Николая Чаушеску Валентин Чаушеску подал в суд на государство, поскольку ему было оказано в помощи, необходимой для приобретения жизненно важных лекарств, сообщает портал Ziare

"Валентин Чаушеску, сын диктатора Николае Чаушеску, столкнулся с проблемами со здоровьем после того, как в начале 2025 года у него диагностировали серьёзное заболевание, диагностированное 15 лет назад. Не имея средств на инъекционное лечение, Валентин Чаушеску подал в суд на румынское государство", - сообщает портал.

В борьбе с болезнью Чаушеску мог бы помочь дорогостоящий препарат, одна инъекция которого стоит более 1700 долларов. Он обратился за помощью в министерство здравоохранения, Национальную кассу медицинского страхования (НКМС) и Национальное агентство по лекарственным средствам. НКМС отказалась оплачивать лечение, утверждая, что оно не возмещается системой медицинского страхования.

Суд назначил дату первого судебного заседания, а до этого момента предварительно постановил, что Валентин Чаушеску должен получать запрошенное лечение бесплатно.