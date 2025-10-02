Рейтинг@Mail.ru
22:00 02.10.2025
Путин: БРИКС проработает расширение возможностей электронных расчетов
Путин: БРИКС проработает расширение возможностей электронных расчетов
экономика, россия, великий новгород, валдай, владимир путин, брикс, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, Россия, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, БРИКС, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин: БРИКС проработает расширение возможностей электронных расчетов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. БРИКС будет работать над расширением возможностей электронных расчетов и торговли, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Будем вести дело к расширению возможностей электронной торговли и электронных расчетов", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Речь Путина на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения
6 июля, 17:54
 
