Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/briks-2046038491.html
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС - РИА Новости, 02.10.2025
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС
Президент России Владимир Путин связал негативные заявления о БРИКС с нервной реакцией на успех. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:55:00+03:00
2025-10-02T21:55:00+03:00
в мире
владимир путин
брикс
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046000714.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c721a85049d3635dd150bcbc6d92c71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, брикс, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Владимир Путин, БРИКС, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС

Путин связал негативные заявления о БРИКС с нервной реакцией на успех

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Символика БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин связал негативные заявления о БРИКС с нервной реакцией на успех.
"Эти страны будут стремиться к тому, чтобы средний уровень жизни граждан этих стран рос и приближался к тем государствам, где он достаточно высокий сегодня. Это неизбежно будет борьба за достижение этого результата. А мы хотим вписаться в эту совместную, позитивную работу. Чего же здесь агрессивного? Это только немножко нервная реакция на наш успех, вот это что такое. И реакция на дальнейший рост конкуренции в мировых делах и в мировой экономике", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин рассказал о создании ШОС и БРИКС
Вчера, 20:12
 
В миреВладимир ПутинБРИКСВыступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала