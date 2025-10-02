https://ria.ru/20251002/briks-2046038491.html
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС - РИА Новости, 02.10.2025
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС
Президент России Владимир Путин связал негативные заявления о БРИКС с нервной реакцией на успех. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T21:55:00+03:00
2025-10-02T21:55:00+03:00
2025-10-02T21:55:00+03:00
в мире
владимир путин
брикс
выступление путина на "валдае" — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7f6092311062e7817dfe66f8bc3d0eab.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046000714.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c721a85049d3635dd150bcbc6d92c71c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, брикс, выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Владимир Путин, БРИКС, Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Путин высказался о негативных заявлениях о БРИКС
Путин связал негативные заявления о БРИКС с нервной реакцией на успех