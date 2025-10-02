БРИКС расширяется в духе дипломатии XXI века, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. БРИКС и другие региональные объединения расширяются именно в духе дипломатии XXI века, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно в таком духе, духе дипломатии XXI века, развиваются новые институты: это и расширяющееся сообщество БРИКС, и организации крупнейших регионов, например Шанхайская организация сотрудничества Евразии, и более компактные, но не менее важные региональные объединения", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что все эти организации объединены одним принципом - отсутствием иерархии. "Они не против кого-то, они за себя", - добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.