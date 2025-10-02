Рейтинг@Mail.ru
06:33 02.10.2025
Боливия осудила захват Израилем "Флотилии стойкости"
Захват "Флотилии стойкости" - это неприемлемый акт насилия, демонстрирующий безнаказанность израильского режима, считает президент Боливии Луис Арсе, об этом он РИА Новости, 02.10.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Захват "Флотилии стойкости" - это неприемлемый акт насилия, демонстрирующий безнаказанность израильского режима, считает президент Боливии Луис Арсе, об этом он написал в X.
"Боливия решительно осуждает жестокое нападение, совершённое правительством Израиля на флотилию "Сумуд"... Это неприемлемый акт насилия... представляет собой вопиющее нарушение международного права и оскорбление человеческого достоинства... Ничто не может оправдать нападение на безоружных людей, единственной миссией которых была доставка продовольствия и медикаментов палестинскому народу", - написал он.
"Этот факт в очередной раз демонстрирует абсолютное безразличие и безнаказанность израильского режима по отношению к невинным жизням и международному праву", - добавил Арсе.
Он призвал международное сообщество и организации решительно осудить эти действия Израиля. "Молчание – это соучастие: сегодня, как никогда ранее, человечество должно встать на сторону справедливости и жизни", - написал президент.
Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию
