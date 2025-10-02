Боливия осудила захват Израилем "Флотилии стойкости"

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Захват "Флотилии стойкости" - это неприемлемый акт насилия, демонстрирующий безнаказанность израильского режима, считает президент Боливии Луис Арсе, об этом он написал в X.
"Боливия решительно осуждает жестокое нападение, совершённое правительством Израиля на флотилию "Сумуд"... Это неприемлемый акт насилия... представляет собой вопиющее нарушение международного права и оскорбление человеческого достоинства... Ничто не может оправдать нападение на безоружных людей, единственной миссией которых была доставка продовольствия и медикаментов палестинскому народу", - написал он.
"Этот факт в очередной раз демонстрирует абсолютное безразличие и безнаказанность израильского режима по отношению к невинным жизням и международному праву", - добавил Арсе.
Он призвал международное сообщество и организации решительно осудить эти действия Израиля. "Молчание – это соучастие: сегодня, как никогда ранее, человечество должно встать на сторону справедливости и жизни", - написал президент.
Израильские военные ранее начали задержание активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. По их данным, на судах находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию