https://ria.ru/20251002/bojtsy-2045763317.html
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ - РИА Новости, 02.10.2025
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ вытащили раненного сослуживца с минного поля и под огнем ВСУ оказали ему первую помощь, рассказал РИА Новости боец 2-го... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T05:22:00+03:00
2025-10-02T05:22:00+03:00
2025-10-02T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907605222_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_c0baf3c69a52bceebdd1e3fe5dee33f4.jpg
https://ria.ru/20251002/spetsoperatsiya-2045761655.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907605222_57:0:2786:2047_1920x0_80_0_0_79eb59ebc7dc422740758babc3fa56ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" спасли раненого сослуживца с минного поля
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ вытащили раненного сослуживца с минного поля и под огнем ВСУ оказали ему первую помощь, рассказал РИА Новости боец 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии с позывным "Хвост".
Спасенный боец был ранен во время штурмовых действий под Малыми Щербаками.
"Мы с ним выбежали (из блиндажа). FPV-шка над нами висела. На доли секунды остановились, посмотрели на ее траекторию, куда она летит. Она мимо нас летела по своим делам. И мы побежали до него (раненного). Пофигу на мины, мы даже об этом не думали, главное было спасти пацану жизнь", - рассказал "Хвост".
По его словам, тащить раненного пришлось несколько сот метров. Уже в блиндаже, где "Хвост" оказывал первую помощь бойцу, по их позиции начал бить танк.
«
"Вот мы его подмышки взяли. Я с правой стороны, напарник с левой. Донесли до окопа. В окопе я ему оказывал помощь. В этот момент танк начал по нам стрелять, буквально от нашего укрытия метрах в пяти положил снаряд. В проходе ему оказывали (помощь) при огневом воздействии. С потолка все сыпалась, вся грязь", - отметил он.
По словам, "Хвоста", бойцу после удара FPV-дрона осколками посекло серьезно ноги и руки, часть поражающих элементов попала в бронежилет, что спасло его от мгновенной гибели, но если бы не первая помощь, он бы истек кровью в поле.