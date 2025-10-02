Рейтинг@Mail.ru
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ - РИА Новости, 02.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 02.10.2025
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ
Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ вытащили раненного сослуживца с минного поля и под огнем ВСУ оказали ему первую помощь, рассказал РИА Новости боец 2-го... РИА Новости, 02.10.2025
2025
Бойцы ВС РФ спасли сослуживца, эвакуировав его с минного поля под огнем ВСУ

Бойцы группировки "Днепр" спасли раненого сослуживца с минного поля

Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении
© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащий ВС РФ несет гильзу от 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" ВС РФ вытащили раненного сослуживца с минного поля и под огнем ВСУ оказали ему первую помощь, рассказал РИА Новости боец 2-го батальона 392-го полка 19-й дивизии с позывным "Хвост".
Спасенный боец был ранен во время штурмовых действий под Малыми Щербаками.
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российский боец сам отрезал себе ступню после подрыва и выжил
04:39
04:39
"Мы с ним выбежали (из блиндажа). FPV-шка над нами висела. На доли секунды остановились, посмотрели на ее траекторию, куда она летит. Она мимо нас летела по своим делам. И мы побежали до него (раненного). Пофигу на мины, мы даже об этом не думали, главное было спасти пацану жизнь", - рассказал "Хвост".
По его словам, тащить раненного пришлось несколько сот метров. Уже в блиндаже, где "Хвост" оказывал первую помощь бойцу, по их позиции начал бить танк.
«
"Вот мы его подмышки взяли. Я с правой стороны, напарник с левой. Донесли до окопа. В окопе я ему оказывал помощь. В этот момент танк начал по нам стрелять, буквально от нашего укрытия метрах в пяти положил снаряд. В проходе ему оказывали (помощь) при огневом воздействии. С потолка все сыпалась, вся грязь", - отметил он.
По словам, "Хвоста", бойцу после удара FPV-дрона осколками посекло серьезно ноги и руки, часть поражающих элементов попала в бронежилет, что спасло его от мгновенной гибели, но если бы не первая помощь, он бы истек кровью в поле.
