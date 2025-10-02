"Билайн" усиливает связь в офисах продаж с помощью собственных фемтосот

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Билайн бизнес" запустил масштабный проект по установке в точках продаж собственных фемтосот - компактных станций сотовой связи, сообщает компания.

Фемтосотами будут оснащены несколько сотен точек продаж "Билайна" по всей территории России.

"Решение позволит клиентам использовать связь и высокоскоростное интернет-подключение в офисах компании, что особенно актуально в бетонных бизнес-центрах и на удаленных объектах, где обычный сигнал с вышек часто не справляется", - пояснили в компании.

Фемтосоты обеспечивают стабильное соединение внутри помещений, подключаясь к сетям "Билайна". Например, они подходят для офисных центров или удаленных складских помещений с толстыми стенами, где покрытие осложнено большим расстоянием от базовых станций и вышек.

"Проект установки фемтосот в офисы "Билайна" — еще одно подтверждение уверенности "билайн бизнес" в собственных продуктах. Мы используем собственные фемтосоты для обеспечения связи на критически важных объектах. Это позволяет нам не только на практике убедиться в надежности и эффективности наших решений, но и продемонстрировать их нашим клиентам прямо в стенах офисов продаж", - приводятся в сообщении слова директора департамента продуктов передачи данных Сергея Цауна.

Как подчеркнул директор по управлению монобрендовым каналом Денис Ильин, "уверенное покрытие в офисе позволяет клиентам пользоваться мобильным приложением "Билайн"(18+), принимать важные звонки и быстро решать вопросы, не прерывая разговор из-за плохого сигнала".