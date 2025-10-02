Рейтинг@Mail.ru
Билайн в честь новой формы услуг объявил о создании неформального праздника - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/bilayn-2045813809.html
Билайн в честь новой формы услуг объявил о создании неформального праздника
Билайн в честь новой формы услуг объявил о создании неформального праздника - РИА Новости, 02.10.2025
Билайн в честь новой формы услуг объявил о создании неформального праздника
Билайн объявил о создании неформального праздника — Дня сотовой независимости и запустил новую подписку на связь с безлимитными звонками на номера клиентов... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:00:00+03:00
2025-10-02T13:00:00+03:00
билайн
вымпелком
сергей анохин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045825055_139:0:2361:1250_1920x0_80_0_0_abbe0ec1c8fa971a50a392b75000f56e.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045825055_416:0:2083:1250_1920x0_80_0_0_0a6e1bdddb3fc878f31b8ae426d4ba09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, сергей анохин, россия
Билайн, ВымпелКом, Сергей Анохин, Россия

Билайн в честь новой формы услуг объявил о создании неформального праздника

© Фото : пресс-служба "Билайна"Билайн
Билайн - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : пресс-служба "Билайна"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Билайн объявил о создании неформального праздника — Дня сотовой независимости и запустил новую подписку на связь с безлимитными звонками на номера клиентов Билайна в России при условии стартового пополнения баланса, сообщает пресс-служба компании.
Праздник символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей.
На смену привычным тарифам с абонентской платой пришел современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера Билайна навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.
При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс — этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень bee START* с безлимитными звонками внутри сети и 1 гигабайт интернета**, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети Билайна. При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг — докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении Билайна (12+) или в личном кабинете на сайте оператора. Все подключенные услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент.
"Билайн внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи все чаще выбирают мобильную связь, ценя ее надежность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь — базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь bee START от Билайна — наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы", — отметил генеральный директор Билайна Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что решение компании отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и Билайн их в этом поддерживает. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что в организации решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости.
День сотовой независимости, объявленный Билайном, призван подчеркнуть, что быть на связи — это больше не платная привилегия, а базовое право людей, и теперь его реализация может быть свободной, прозрачной и доступной для каждого.
*Би СТАРТ
**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту Билайна, или при переносе своего номера от других операторов по MNP (Mobile Number Portability – перенос номера абонента к другому оператору).
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSxrrrqNS
 
БилайнВымпелКомСергей АнохинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала