В Пензенской области ввели план "Ковер"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В ряде районов Пензенской области ввели план "Ковер", об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
"Над рядом районов области введен план "Ковер", — говорится в публикации.
Ранее он сообщал, что на территории области была объявлена опасность атаки беспилотников.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
