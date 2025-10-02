"Пожинают плоды". Европу поставили перед трудным выбором

Полицейские во время столкновения с участниками марша граждан против насилия со стороны полиции и расизма в Париже

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. ЕС оказался на пороге очередного миграционного кризиса. И дело даже не в украинских беженцах. Нынешние "гости" — давно привычные для Старого Света выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. Ради лучшей жизни, как и в период "арабской весны", они готовы на все. Результат: все больше жертв, усилия европейских стран не дают результата, беспокойство коренного населения растет. О том, что происходит, — в материале РИА Новости.

Новые жертвы

На днях на пляже французского портового города Булонь-сюр-Мер (департамент Па-де-Кале) обнаружили труп молодого человека. "Весьма вероятно — мигранта", сообщили в полиции.

По версии следствия, погибший пытался переплыть пролив Па-де-Кале (продолжение Ла-Манша, отделяющего Францию от Великобритании) на резиновой лодке, но не справился с течением.

И это далеко не единичный случай. Неделю назад в проливе заглохла и утонула моторка. На ней находились две женщины, обе погибли.

Поток нелегалов увеличивается, и власти не понимают, как с этим бороться.

Радикальные меры и их последствия

Огромный стихийно возникший палаточный лагерь мигрантов в Па-де-Кале снесли. Но это не помогло.

Несмотря на постоянное патрулирование побережья, нелегалы все же прорываются и пытаются уплыть.

"Правоохранительные органы действуют в крайне сложных условиях. Мигранты настроены враждебно, порой прибегают к насилию. Они хотят покинуть страну любой ценой", — объясняют силовики.

Завидя резиновые лодки, полицейские просто режут их ножами. Беженцы же кое-как заклеивают дыры и выходят в море — на верную гибель.

Всем места не хватает

В основном это выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. Поток резко усилился из-за военных операций Израиля в секторе Газа. Хотя в той же Франции у арабов многочисленные общины, многие не желают или не могут задерживаться на континенте.

"Они не находят себе места, потому что их соотечественники, прибывшие во время "арабской весны", уже все заняли, как-то обосновались", — говорит РИА Новости парижанка Аннет Моро.

По официальным данным, с января до британского берега на лодках добрались более 32 тысяч человек. Ожидается, что к концу года их число превысит 37 тысяч.

Кризис идей

Но дело не только в том, что во Франции все места заняты.

Пришедшее к власти в Соединенном Королевстве лейбористское правительство отказалось от планов депортации беженцев в Руанду.

Это предложили в 2022-м: отправлять нелегалов в Африку на время, пока их документы изучают. И не факт, что им бы дали потом зеленый свет.

Лейбористы, назвав идею "передержки" беженцев в Руанде "мертворожденной", отклонили ее. Естественно, это вызвало новую миграционную волну.

"Было много протестов по поводу возможной депортации, — напомнил в разговоре с РИА Новости Ник Тенри из Лондона. — Ведь переезд и проживание в Руанде оплачивали бы британцы. Лейбористы поняли, что на отказе от предложения консерваторов можно заработать политические очки. А теперь не знают, что делать".

Впрочем, кое-что придумали.

Память о колониальном прошлом

В августе вступил в силу заключенный между Лондоном и Парижем договор, известный как "Один на вход, один на выход". Суть: британцы возвращают на континент нелегалов, а французы отправляют на острова столько же легализовавшихся мигрантов.

В Лондоне пояснили: это позволит спасти людей от гибели в водах Ла-Манша и Па-де-Кале. Поскольку, мол, они дважды подумают и в итоге посетят британское консульство во Франции для оформления документов.

Но эффект мизерный: за месяц с лишним обменяли лишь восемь человек.

"Для многих мигрантов важна историческая память о колониальном прошлом, — поясняет Аннетт Моро — Они не видят проблемы ни в том, что находятся во Франции, ни в стремлении попасть в Великобританию. Они просто не считают необходимым идти в консульство. Для них это две крупнейшие, пусть и бывшие, империи, которые и сейчас разрушают их страны. Значит, обязаны обеспечить достойную жизнь".

На французском побережье с тревогой ждут возникновения нового палаточного городка, который придется сносить. А беженцы, прибывшие ранее, разумеется, на стороне нелегалов. "Помогают им деньгами и готовы выйти за них на улицу", — отмечает собеседница РИА Новости.

Далеко ли до массового изгнания?

В Великобритании уже митингуют. Но не мигранты.

Властям, отказавшимся от "руандийского сценария", приходится размещать "гостей" у себя (ведь обменять с Францией почти не на кого). Это мало кому понравилось.

Под давлением общественности суд в августе уже обязал один из отелей в пригороде Лондона выселить мигрантов.

"Сперва казалось, что это ослабит напряженность. Но пикетов у отелей с беженцами все больше, — отмечает Ник Тенри. — Эти протесты поддерживает Найджел Фараж. Он очень популярен".

Лидер правой партии "Реформировать Соединенное Королевство (Reform UK), активный сторонник отдаления от Европы (собственно, Reform UK была основана как "Партия Brexit") Найджел Фарадж обещает массовую депортацию, если победит на выборах. И это находит отклик у британцев.