Над Нижегородской областью сбили беспилотник

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона. На месте падения обломков работают специалисты.

Как следует из сводки Минобороны, минувшей ночью над территорией России уничтожили и перехватили 85 дронов, больше всего — 38 — над Воронежской областью.