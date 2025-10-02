https://ria.ru/20251002/bespilotnik-2045877016.html
Над Нижегородской областью сбили беспилотник
Над Нижегородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 02.10.2025
Над Нижегородской областью сбили беспилотник
Системы противовоздушной обороны сбили над Нижегородской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор Глеб Никитин.
происшествия
россия
нижегородская область
кстовский район
глеб никитин
россия
нижегородская область
кстовский район
Над Нижегородской областью сбили беспилотник
Никитин: над Нижегородской областью сбили беспилотник, пострадавших нет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили над Нижегородской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Сегодня утром силы ПВО пресекли атаку БПЛА на территории Кстовского района
", — написал он в Telegram-канале
.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона. На месте падения обломков работают специалисты.
Как следует из сводки Минобороны, минувшей ночью над территорией России уничтожили и перехватили 85 дронов, больше всего — 38 — над Воронежской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.