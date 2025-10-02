Рейтинг@Mail.ru
Над Нижегородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 02.10.2025
15:07 02.10.2025 (обновлено: 16:04 02.10.2025)
Над Нижегородской областью сбили беспилотник
Системы противовоздушной обороны сбили над Нижегородской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор Глеб Никитин. РИА Новости, 02.10.2025
происшествия
россия
нижегородская область
кстовский район
глеб никитин
россия
нижегородская область
кстовский район
происшествия, россия, нижегородская область, кстовский район, глеб никитин
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Кстовский район, Глеб Никитин
Никитин: над Нижегородской областью сбили беспилотник, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны сбили над Нижегородской областью украинский беспилотник, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Сегодня утром силы ПВО пресекли атаку БПЛА на территории Кстовского района", — написал он в Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, добавил глава региона. На месте падения обломков работают специалисты.
Как следует из сводки Минобороны, минувшей ночью над территорией России уничтожили и перехватили 85 дронов, больше всего — 38 — над Воронежской областью.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
