https://ria.ru/20251002/berbok--2045839954.html
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН - РИА Новости, 02.10.2025
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН
Решение Берлина номинировать экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало плевком в адрес всемирной... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:50:00+03:00
2025-10-02T13:50:00+03:00
2025-10-02T13:50:00+03:00
германия
россия
берлин (город)
анналена бербок
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020404681_158:69:3071:1707_1920x0_80_0_0_6ab5dfa73428376637cf26f49232f629.jpg
https://ria.ru/20250928/germaniya-2044848718.html
https://ria.ru/20250910/berbok-2041014934.html
германия
россия
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020404681_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3c4336b599e061b36ef467ebde8828cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, берлин (город), анналена бербок, оон, в мире
Германия, Россия, Берлин (город), Анналена Бербок, ООН, В мире
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН
МИД назвал номинирование Бербок на пост в ГА ООН плевком в адрес организации
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Решение Берлина номинировать экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало плевком в адрес всемирной организации, сообщили в МИД России.
"В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией
на пост председателя 80-й сессии ГА ООН
... выдвинута экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок
, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма. Решение Берлина
номинировать эту крайне сомнительную фигуру на высокий ооновский пост стало плевком в адрес всемирной организации", - говорится в докладе, опубликованном на сайте
МИД России.
Там добавили, что именно под управлением Бербок немецкий МИД рекомендовал не приглашать представителей России
и Белоруссии
на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе
.
"Выходит, что внукам гитлеровских палачей – а дед Бербок, как известно, служил в СС – дозволено выдворять с празднований, посвященных 80-летию Победы над гитлеровской Германией, потомков тех, кто ценой 27 миллионов жизней освободил от фашизма не только свою страну, но и всю Европу?" - заключили в дипведомстве.