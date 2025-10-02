"Выходит, что внукам гитлеровских палачей – а дед Бербок, как известно, служил в СС – дозволено выдворять с празднований, посвященных 80-летию Победы над гитлеровской Германией, потомков тех, кто ценой 27 миллионов жизней освободил от фашизма не только свою страну, но и всю Европу?" - заключили в дипведомстве.