В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН
13:50 02.10.2025
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН
Решение Берлина номинировать экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало плевком в адрес всемирной... РИА Новости, 02.10.2025
В МИД высказались о решении ФРГ номинировать Бербок на пост в ГА ООН

МИД назвал номинирование Бербок на пост в ГА ООН плевком в адрес организации

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Решение Берлина номинировать экс-главу МИД ФРГ Анналену Бербок на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало плевком в адрес всемирной организации, сообщили в МИД России.
"В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии ГА ООН... выдвинута экс-глава МИД ФРГ Анналена Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма. Решение Берлина номинировать эту крайне сомнительную фигуру на высокий ооновский пост стало плевком в адрес всемирной организации", - говорится в докладе, опубликованном на сайте МИД России.
СМИ: немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
28 сентября, 02:44
СМИ: немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
28 сентября, 02:44
Там добавили, что именно под управлением Бербок немецкий МИД рекомендовал не приглашать представителей России и Белоруссии на памятные мероприятия по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе.
"Выходит, что внукам гитлеровских палачей – а дед Бербок, как известно, служил в СС – дозволено выдворять с празднований, посвященных 80-летию Победы над гитлеровской Германией, потомков тех, кто ценой 27 миллионов жизней освободил от фашизма не только свою страну, но и всю Европу?" - заключили в дипведомстве.
"Плохой кастинг". Бербок встретили издевками после назначения на новый пост
10 сентября, 17:17
"Плохой кастинг". Бербок встретили издевками после назначения на новый пост
10 сентября, 17:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
