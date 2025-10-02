https://ria.ru/20251002/belgiya-2045931620.html
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла Израиля из-за задержания семи граждан Бельгии на судах "Флотилии стойкости" израильскими ВМС, цитирует РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:44:00+03:00
2025-10-02T17:44:00+03:00
2025-10-02T20:14:00+03:00
в мире
бельгия
израиль
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_0:125:3225:1939_1920x0_80_0_0_bff4114dc157d4a85f203a79860c1630.jpg
https://ria.ru/20251002/flotiliya-2045840727.html
бельгия
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147878/18/1478781807_494:0:3225:2048_1920x0_80_0_0_9ca0ca2c17384020cc47518f5eb6354a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Бельгия, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"
МИД Бельгии вызвал посла Израиля из-за задержания "Флотилии стойкости"