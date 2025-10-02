Рейтинг@Mail.ru
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"
17:44 02.10.2025 (обновлено: 20:14 02.10.2025)
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла Израиля из-за задержания семи граждан Бельгии на судах "Флотилии стойкости" израильскими ВМС
2025-10-02T17:44:00+03:00
2025-10-02T20:14:00+03:00
в мире
бельгия
израиль
ближний восток
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
бельгия
израиль
ближний восток
в мире, бельгия, израиль, ближний восток, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Бельгия, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
МИД Бельгии вызвал посла Израиля после задержания "Флотилии стойкости"

МИД Бельгии вызвал посла Израиля из-за задержания "Флотилии стойкости"

БРЮССЕЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево вызвал посла Израиля из-за задержания семи граждан Бельгии на судах "Флотилии стойкости" израильскими ВМС, цитирует его слова агентство AFP.
"Способ, которым они (граждане Бельгии. — Прим. ред.) были задержаны <...>, и место их задержания в международных водах неприемлемы, поэтому я вызвал посла (Израиля. — Прим. ред.)", — сказал он.
Израильские военные в четверг начали задержание активистов с перехваченных судов, шедших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД Израиля заявил, что перехваченные суда будут направлены в один из израильских портов. Организаторы гуманитарной флотилии сообщили о том, что израильская армия перехватила 13 судов миссии. По их данным, на них находилось 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию.
Израильcкие военные перехватили судно Флотилии стойкости в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Участников "Флотилии стойкости" депортируют в Европу, заявили в МИД Израиля
В мире, Бельгия, Израиль, Ближний Восток, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
 
 
