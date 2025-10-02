Рейтинг@Mail.ru
13:41 02.10.2025 (обновлено: 14:06 02.10.2025)
Премьер Бельгии выдвинул жесткое требование ЕС из-за российских активов
Премьер Бельгии выдвинул жесткое требование ЕС из-за российских активов
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров Европейского союза разделить риски использования российских активов, хранящихся в Бельгии, для финансирования кредитов Украине, сообщает издание Reuters.
"Вчера я объяснил коллегам, что хочу получить их подписи под заявлением: если мы возьмем деньги, воспользуемся ими, то мы все будем нести ответственность, если что-то пойдет не так", — цитирует его слова издание.
Глава бельгийского правительства подчеркнул, что "бесплатных денег не бывает", и их использование всегда влечет за собой последствия.
В МИД России неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в стране.
Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС
