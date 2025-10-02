Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полноценный коммерческий сервис спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки, созданной частной компанией, заработает к 2027 году, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса", - говорится в презентации, которую глава корпорации представил на конференции Satcomrus.

Российский рынок, по словам Баканова, сейчас активно трансформируется. В рамках национального проекта "Космос" к 2030 году будут введены в эксплуатацию восемь аппаратов серии "Экспресс".