Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи
Наука
Наука
 
12:55 02.10.2025 (обновлено: 16:02 02.10.2025)
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи - РИА Новости, 02.10.2025
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи
Полноценный коммерческий сервис спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки, созданной частной компанией, заработает к 2027 году, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.10.2025
наука
роскосмос
дмитрий баканов
общество
космос
космос - риа наука
космос
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи

Глава "Роскосмоса" Баканов: низкоорбитальную спутниковую связь запустят к 2027 г

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полноценный коммерческий сервис спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки, созданной частной компанией, заработает к 2027 году, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса", - говорится в презентации, которую глава корпорации представил на конференции Satcomrus.
Российский рынок, по словам Баканова, сейчас активно трансформируется. В рамках национального проекта "Космос" к 2030 году будут введены в эксплуатацию восемь аппаратов серии "Экспресс".
Так, в целях развития связи для арктической зоны будут запущены четыре высокоэллиптических спутника "Экспресс-РВ" и система ретрансляции из четырех геостационарных аппаратов "Луч", а также низкоорбитальная сеть.
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Баканов рассказал о новой российской орбитальной станции
