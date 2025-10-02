https://ria.ru/20251002/bakanov-2045829770.html
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи - РИА Новости, 02.10.2025
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи
Полноценный коммерческий сервис спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки, созданной частной компанией, заработает к 2027 году, сообщил в четверг... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T12:55:00+03:00
2025-10-02T12:55:00+03:00
2025-10-02T16:02:00+03:00
наука
роскосмос
дмитрий баканов
общество
космос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_115:616:2661:2048_1920x0_80_0_0_9df32526460a24a557a6945e1d093e99.jpg
https://ria.ru/20250917/bakanov-2042405319.html
космос
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042406234_284:535:2302:2048_1920x0_80_0_0_2374d35b9199e88055ad639716a8296d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, дмитрий баканов, общество, космос, космос - риа наука
Наука, Роскосмос, Дмитрий Баканов, Общество, Космос, Космос - РИА Наука
Баканов рассказал о планах по запуску низкоорбитальной спутниковой связи
Глава "Роскосмоса" Баканов: низкоорбитальную спутниковую связь запустят к 2027 г
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Полноценный коммерческий сервис спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки, созданной частной компанией, заработает к 2027 году, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"К 2027 году планируется запуск полноценного коммерческого сервиса", - говорится в презентации, которую глава корпорации представил на конференции Satcomrus.
Российский рынок, по словам Баканова, сейчас активно трансформируется. В рамках национального проекта "Космос" к 2030 году будут введены в эксплуатацию восемь аппаратов серии "Экспресс".
Так, в целях развития связи для арктической зоны будут запущены четыре высокоэллиптических спутника "Экспресс-РВ" и система ретрансляции из четырех геостационарных аппаратов "Луч", а также низкоорбитальная сеть.