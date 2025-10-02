Людмила Бабушкина приняла участие в XII Международном форуме

МОСКВА, 2 окт — РИА новости. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина приняла участие в деловой программе XII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Форум является крупным в России мероприятием, объединяющим застройщиков, архитекторов, проектировщиков, производителей строительных материалов и технологий, а также представителей органов власти и научного сообщества. Спикер парламента отметила ключевую роль строительной отрасли в развитии экономики региона.
Бабушкина осмотрела экспозиции выставки "ИННОПРОМ. Беларусь" в Минске
29 сентября, 17:06
"Форум, в котором участвуют 600 экспонентов и более 1 тысячи спикеров, это не только возможность обсудить актуальные вопросы развития отрасли, но и подготовить решения, которые в будущем будут одобрены на государственном уровне в виде нормативных актов. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области активно поддерживают строительную отрасль — принимают законы, направленные на создание условий для роста строительства, речь идет, например, об освобождении от налога на имущество и налога на прибыль. Мы также поддерживаем тех, кто вкладывает средства в модернизацию и строительство школ, детских садов и других социальных объектов", — приводит пресс-служба слова Бабушкиной.
Спикер Заксобрания вместе с министром строительства России Иреком Файзуллиным и губернатором Свердловской области Денисом Паслером вручила награды Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards. Всего оргкомитет получил 206 заявок из 12 регионов России. В шорт-листы конкурса вошли 96 проектов. Победителей выбирало экспертное сообщество из числа архитекторов, инженеров-конструкторов, специалистов IT и представителей органов власти. Награды получили компании в 19 номинациях.
С 2020 года в Свердловской области введено около 14,8 миллиона квадратных метров жилья. По итогам прошлого года был зафиксирован очередной рекорд — введено 3,3 миллиона квадратных метров жилья, из них более половины пришлось на многоквартирные дома. Обеспеченность свердловчан жильем выросла до 30,5 квадратного метра на человека.
Кроме того, регион приступил к реализации проектов комплексного развития территорий. Регион с нуля разработал необходимую нормативную базу и внедрил механизм комплексного развития территорий. В 2021 году депутаты областного парламента приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий в Свердловской области". Парламентарии совершенствуют закон, приводят его в соответствие с федеральными законодательными новеллами. Всего за счет механизма комплексного развития территорий в регионе планируется расселить свыше 70 тысяч квадратных метров ветхого и аварийного жилья.
Бабушкина отправила на одобрение кандидатуру на пост детского омбудсмена
29 сентября, 14:10