В Красноярском крае нашли автомобиль пропавшей семьи
В Красноярском крае нашли автомобиль пропавшей семьи
В Красноярском крае нашли автомобиль пропавшей семьи
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль пропавшей во время похода в Красноярском края семьи, состоящей из двух взрослых и пятилетней девочки, нашли около базы отдыха в посёлке Кутурчин, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
"Автомобиль 64-летнего сосновоборца обнаружен возле базы отдыха в поселке Кутурчин", - сказал собеседник агентства.
В четверг в МВД по Красноярскому краю
сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября и до настоящего времени на связь не выходила. Региональный глав СК РФ
позже возбудил уголовное дело.
В поисках участвуют 70 человек, в том числе сотрудники полиции, спасатели краевого учреждения "Спасатель", волонтеры и местные жители. Также привлечен вертолет.