В Красноярском крае нашли автомобиль пропавшей семьи

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Автомобиль пропавшей во время похода в Красноярском края семьи, состоящей из двух взрослых и пятилетней девочки, нашли около базы отдыха в посёлке Кутурчин, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.