В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
ПВО ночью отразила атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T07:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
волгоградская область
новониколаевский район
андрей бочаров
волгоградская область
новониколаевский район
2025
Силы ПВО ночью отразили атаку БПЛА на Волгоградскую область, пострадавших нет