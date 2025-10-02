Рейтинг@Mail.ru
Премьер-министром Чувашии вновь стал Сергей Артамонов - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 02.10.2025 (обновлено: 17:55 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/artamonov-2045934890.html
Премьер-министром Чувашии вновь стал Сергей Артамонов
Премьер-министром Чувашии вновь стал Сергей Артамонов - РИА Новости, 02.10.2025
Премьер-министром Чувашии вновь стал Сергей Артамонов
Отправленный в отставку премьер-министр правительства Чувашии Серей Артамонов вновь занял этот пост, сообщил глава Чувашии Олег Николаев. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T17:53:00+03:00
2025-10-02T17:55:00+03:00
политика
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045933051_0:36:1600:936_1920x0_80_0_0_1bb72ace99b1a91e8335ce5c38b1dd6d.jpg
https://ria.ru/20251001/podrostki-2045592258.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045933051_78:0:1501:1067_1920x0_80_0_0_6aee07af621effa4ce51f0afe3c62a0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, олег николаев (политик)
Политика, Олег Николаев (политик)
Премьер-министром Чувашии вновь стал Сергей Артамонов

Сергей Артамонов вновь стал премьер-министром Чувашской Республики

© Фото : Пресс-служба администрации главы Чувашской РеспубликиСергей Артамонов
Сергей Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Пресс-служба администрации главы Чувашской Республики
Сергей Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Отправленный в отставку премьер-министр правительства Чувашии Серей Артамонов вновь занял этот пост, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
Глава Чувашии, избранный 14 сентября, 26 сентября подписал указ об отставке кабинета министров республики. Сразу после вступления в должность Николаев в беседе с журналистами назвал состав правительства региона сбалансированным и пообещал лишь точечные изменения.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Чувашии задержали подростков, снимавших пародию на сериал у мемориала
1 октября, 12:00
"Госсовет Чувашии поддержал мое предложение назначить Сергея Геннадьевича Артамонова председателем кабинета министров республики - решение, которое отражает признание его высокого профессионализма и ответственности перед жителями Чувашии", - написал Николаев в своем Telegram-канале.
По его словам, Артамонов накопил 23 года управленческого опыта, из которых 13 посвятил работе в государственных и муниципальных органах. "Его глубокое понимание региональной специфики и умение выстраивать продуктивное сотрудничество с федеральными структурами и бизнесом - ключевые факторы, которые помогут успешно реализовать важнейшие проекты для развития республики. Убежден, что вместе мы сможем эффективно решать задачи и улучшать качество жизни в Чувашии", - подчеркнул глава республики.
Артамонов, занимавший должность министра сельского хозяйства Чувашии, в конце февраля 2025 года был назначен исполняющим обязанностей премьер-министра республики, а в апреле депутаты Госсовета Чувашии согласились на его назначение на пост председателя кабинета министров региона. Ранее Николаев сам занимал пост главы республиканского кабмина, совмещая его с постом главы республики.
 
ПолитикаОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала