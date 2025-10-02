Премьер-министром Чувашии вновь стал Сергей Артамонов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Отправленный в отставку премьер-министр правительства Чувашии Серей Артамонов вновь занял этот пост, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

Глава Чувашии, избранный 14 сентября, 26 сентября подписал указ об отставке кабинета министров республики. Сразу после вступления в должность Николаев в беседе с журналистами назвал состав правительства региона сбалансированным и пообещал лишь точечные изменения.

"Госсовет Чувашии поддержал мое предложение назначить Сергея Геннадьевича Артамонова председателем кабинета министров республики - решение, которое отражает признание его высокого профессионализма и ответственности перед жителями Чувашии", - написал Николаев в своем Telegram-канале.

По его словам, Артамонов накопил 23 года управленческого опыта, из которых 13 посвятил работе в государственных и муниципальных органах. "Его глубокое понимание региональной специфики и умение выстраивать продуктивное сотрудничество с федеральными структурами и бизнесом - ключевые факторы, которые помогут успешно реализовать важнейшие проекты для развития республики. Убежден, что вместе мы сможем эффективно решать задачи и улучшать качество жизни в Чувашии", - подчеркнул глава республики.