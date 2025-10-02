Рейтинг@Mail.ru
Парламент Армении отклонил проект об ответственности за отрицание геноцида - РИА Новости, 02.10.2025
12:19 02.10.2025
Парламент Армении отклонил проект об ответственности за отрицание геноцида
Парламент Армении отклонил проект об ответственности за отрицание геноцида - РИА Новости, 02.10.2025
Парламент Армении отклонил проект об ответственности за отрицание геноцида
Парламент Армении на заседании в четверг отклонил разработанный оппозиционной фракции "Армения" законопроект, предусматривающий конкретизацию ответственности за
в мире
армения
ереван
никол пашинян
арцвик минасян
арарат мирзоян
европарламент
всемирный совет церквей
армения
ереван
в мире, армения, ереван, никол пашинян, арцвик минасян, арарат мирзоян, европарламент, всемирный совет церквей
В мире, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Арцвик Минасян, Арарат Мирзоян, Европарламент, Всемирный совет церквей
Парламент Армении отклонил проект об ответственности за отрицание геноцида

Парламент Армении отклонил законопроект о наказании за отрицание геноцида

Здание парламента Армении в Ереване
Здание парламента Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
CC BY-SA 4.0 / /
Здание парламента Армении в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в четверг отклонил разработанный оппозиционной фракции "Армения" законопроект, предусматривающий конкретизацию ответственности за отрицание геноцида армян и других геноцидов, передает корреспондент РИА Новости.
Против принятия документа в первом чтении проголосовали 58 депутатов от правящей фракции "Гражданский договор". Двадцати шести голосов оппозиции не хватило для его одобрения.
Ранее комиссия по государственно-правовым вопросам парламента вынесла отрицательное заключение по законопроекту.
Согласно предложенному оппозицией проекту поправок в уголовный кодекс, за публичное отрицание, одобрение, оправдание, преуменьшение опасности геноцида армян, а также геноцидов или преступлений против человечности, признанных Республикой Армения или международным сообществом, предлагается ввести крупные штрафы, установить ответственность в виде общественных работ или лишения свободы на срок до четырех лет.
Один из авторов законопроекта, член фракции "Армения" Арцвик Минасян ранее указал на многочисленные случаи отрицания геноцида армян. Между тем глава комиссии по государственно-правовым вопросам, член правящей фракции "Гражданский договор" Владимир Варднанян заявил, что ответственность за отрицание геноцида армянским законодательством уже предусмотрена и новые поправки не нужны.
В мае кабмин Армении признал нецелесообразным принятие предложенного оппозицией законопроекта. В частности, правительство сочло, что любой геноцид является преступлением и заслуживает правовой оценки без обособления. Более того, в кабмине Армении заявили, что в уголовном кодексе уже есть статья, предусматривающая ответственность за публичное отрицание, оправдание, пропаганду или преуменьшение опасности геноцида или преступлений против человечности, если это делается по признаку расы, цвета кожи, национального или этнического происхождения или религиозной принадлежности, с целью подстрекательства к ненависти, дискриминации или насилию в отношении лица или группы лиц.
В ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании парламента заместитель министра юстиции Армении Тигран Дадунц заявил, что запрещать под угрозой уголовной ответственности следует только те деяния, которые представляют большую и реальную общественную опасность
В оппозиции считают, что действующая в уголовном кодексе статья - недостаточная гарантия защиты от отрицания геноцида армян, так как в ней отсутствует конкретика, а ответственность наступает лишь при определенных условиях.
В конце августа армянский премьер Никол Пашинян намекнул, что международное признание геноцида армян ничего не дает Армении. В марте этого года Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Геноцид армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении".
