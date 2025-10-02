Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:44 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/arest-2046052472.html
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 02.10.2025
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России
Экс-депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов арестован до 29 ноября по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:44:00+03:00
2025-10-02T22:44:00+03:00
происшествия
москва
украина
вооруженные силы рф
московская городская дума
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg
https://ria.ru/20251002/momotov-2045921395.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_114:0:1281:875_1920x0_80_0_0_18fbb02e6526545830153b0c29e6324e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, украина, вооруженные силы рф, московская городская дума, яблоко
Происшествия, Москва, Украина, Вооруженные силы РФ, Московская городская дума, Яблоко
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России

Экс-депутата Мосгордумы Круглова арестовали по делу о фейках о ВС РФ

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Экс-депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов арестован до 29 ноября по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого районного суда Москвы.
"Избрать в отношении Круглова М.С. меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
Срок ареста установлен до 29 ноября.
В среду столичный ГСУ СК сообщил, что в отношении Круглова возбуждено уголовное дело по статье о распространении ложной информации о действиях ВС РФ. В частности, по данным следствия, Круглов в апреле 2022 года опубликовал в Telegram-канале фейки о действиях ВС РФ в отношении мирного населения Украины. Фигуранту уже предъявлено обвинение, вину он не признал.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Отели бывшего компаньона экс-судьи ВС Момотова арестовали в восьми регионах
Вчера, 17:04
 
ПроисшествияМоскваУкраинаВооруженные силы РФМосковская городская думаЯблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала