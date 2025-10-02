https://ria.ru/20251002/arest-2046052472.html
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 02.10.2025
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России
Экс-депутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Максим Круглов арестован до 29 ноября по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:44:00+03:00
происшествия
москва
украина
вооруженные силы рф
московская городская дума
яблоко
москва
украина
Экс-депутата Мосгордумы арестовали по делу о фейках о ВС России
Экс-депутата Мосгордумы Круглова арестовали по делу о фейках о ВС РФ