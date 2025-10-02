Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил до 26 ноября домашний арест блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артёму по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.

Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.