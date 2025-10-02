https://ria.ru/20251002/arest-2045914251.html
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил до 26 ноября домашний арест блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артёму по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
"Суд продлил Чекалиным
до 26 ноября домашний арест", - сказал собеседник агентства.
В сентябре было завершено следствие по делу о незаконном выводе из России
250 миллионов рублей. Его будет рассматривать Троицкий суд Москвы
.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.