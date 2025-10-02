Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/arest-2045914251.html
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу - РИА Новости, 02.10.2025
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу
Троицкий суд Москвы продлил до 26 ноября домашний арест блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артёму по делу о незаконном выводе из России 250... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:40:00+03:00
2025-10-02T16:40:00+03:00
москва
россия
валерия чекалина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885484553_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_8e48945f2201957e194ee694f3f809f2.jpg
https://ria.ru/20241107/bloger-1976428302.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885484553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3caccc640e8030a9188ea81055ee339.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, валерия чекалина, происшествия
Москва, Россия, Валерия Чекалина, Происшествия
Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек и ее бывшему мужу

Суд продлил домашний арест Валерии и Артёму Чекалиным до 26 ноября

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАртем Чекалин и Валерия Чекалина в суде
Артем Чекалин и Валерия Чекалина в суде - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Артем Чекалин и Валерия Чекалина в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Троицкий суд Москвы продлил до 26 ноября домашний арест блогеру Валерии Чекалиной и ее бывшему супругу Артёму по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей, рассказал РИА Новости адвокат Константин Третьяков.
"Суд продлил Чекалиным до 26 ноября домашний арест", - сказал собеседник агентства.
В сентябре было завершено следствие по делу о незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. Его будет рассматривать Троицкий суд Москвы.
Против Чекалиных ранее возбуждали два уголовных дела, впоследствии оба были прекращены. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей путем применения упрощенной системы налогообложения, хотя доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере, связано оно было с покупкой долларов на 130 миллионов рублей в апреле 2021 года. Чекалины погасили налоговые задолженности на 504 миллиона рублей.
Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей.
Валерия Чекалина, блогер, предприниматель - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Блогер Лерчек: биография и личная жизнь Валерии Чекалиной
7 ноября 2024, 14:35
 
МоскваРоссияВалерия ЧекалинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала