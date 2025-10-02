https://ria.ru/20251002/arest-2045766171.html
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье - РИА Новости, 02.10.2025
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
Апелляционная жалоба подана на продление ареста французского велосипедиста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье, заявила РИА Новости адвокат... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T06:11:00+03:00
2025-10-02T06:11:00+03:00
2025-10-02T06:27:00+03:00
происшествия
софиан сехили
россия
приморский краевой суд
уссурийск
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:73:1089:685_1920x0_80_0_0_97ba424de5b9ecdc0a1acde75fa89317.jpg
https://ria.ru/20250619/arest-2023786046.html
россия
уссурийск
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040249230_0:0:1089:816_1920x0_80_0_0_ea7bcb34c756f18d0519fc7d623013c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, софиан сехили, россия, приморский краевой суд, уссурийск, франция
Происшествия, Софиан Сехили, Россия, Приморский краевой суд, Уссурийск, Франция
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста Сехили в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Апелляционная жалоба подана на продление ареста французского велосипедиста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
Уссурийский районный суд во вторник продлил до 3 ноября срок содержания под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили
по делу о незаконном пересечении госграницы РФ
.
"Я подала апелляционную жалобу (на продление ареста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье - ред.)" - сообщила агентству Кушнир.
В среду она сообщила РИА Новости, что почетный консул Франции
посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске Приморского края
.
Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд
пока не рассмотрел.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.