Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
06:11 02.10.2025
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье
Апелляционная жалоба подана на продление ареста французского велосипедиста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье, заявила РИА Новости адвокат...
Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Апелляционная жалоба подана на продление ареста французского велосипедиста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.
Уссурийский районный суд во вторник продлил до 3 ноября срок содержания под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ.
"Я подала апелляционную жалобу (на продление ареста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье - ред.)" - сообщила агентству Кушнир.
В среду она сообщила РИА Новости, что почетный консул Франции посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске Приморского края.
Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд пока не рассмотрел.
Председатель общественной наблюдательной комиссии Приморья Владимир Найдин ранее сообщил РИА Новости, что Сехили обеспокоен отсутствием регулярного душа в СИЗО Уссурийска и непривычной для него едой, остальные условия его устраивают.
Суд арестовал двух граждан Марокко за незаконное пересечение госграницы
19 июня, 08:18
