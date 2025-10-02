Защита обжаловала продление ареста французского велосипедиста в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт - РИА Новости. Апелляционная жалоба подана на продление ареста французского велосипедиста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье, заявила РИА Новости адвокат велопутешественника Алла Кушнир.

Уссурийский районный суд во вторник продлил до 3 ноября срок содержания под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили по делу о незаконном пересечении госграницы РФ

"Я подала апелляционную жалобу (на продление ареста Софиана Сехили до 3 ноября в Приморье - ред.)" - сообщила агентству Кушнир.

Приморского края. В среду она сообщила РИА Новости, что почетный консул Франции посетила соотечественника-велосипедиста Софиана Сехили, который содержится в СИЗО в Уссурийске

Сехили задержали в начале сентября в Приморье за незаконное пересечение границы России. Как сообщали РИА Новости в объединенной пресс-службе судебной системы края, Уссурийский районный суд арестовал француза до 4 октября. Это решение было обжаловано защитой. Апелляцию Приморский краевой суд пока не рассмотрел.