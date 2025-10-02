Рейтинг@Mail.ru
05:14 02.10.2025
Арестованный за переводы денег "Артподготовке"* обжаловал арест
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мужчина, арестованный в Москве за переводы денег запрещенной в РФ экстремистской и террористической организации "Артподготовка"*, обжаловал арест, следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве арестован мужчина по обвинению в содействии террористической деятельности. Также в правоохранительных органах рассказали, что мужчина перевел "Артподготовке" 1,5 тысячи рублей с помощью сервиса "ЮMoney".
Как следует из судебных материалов, 29 сентября мужчина обжаловал постановление суда об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
"Апелляционная жалоба...Обжаловано", - говорится в материалах.
По данным ФСБ, "Артподготовка"* и одноименный интернет-проект были созданы иноагентом Вячеславом Мальцевым** "с целью организации в России революции". В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.
* Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.
** Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
ПроисшествияМоскваРоссияВячеслав МальцевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
