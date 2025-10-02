Что говорила Арчена Нагабушанам о России и Европе

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ее приглашают в эфиры, слова разбирают в соцсетях, прогнозы пересказывают друг другу. Весь мир обсуждает ее пророчества о России, Украине и грядущих катастрофах. Кто такая Арчена Нагабушанам? И почему ее предсказания так пугают одних и вдохновляют других?

От модели к пророчице

Арчена Нагабушанам родилась в Индии, получила инженерное образование и строила вполне обычную карьеру. Работала моделью, жила размеренной жизнью на родине. На курорте в Гоа встретила российского журналиста Александра Борисова.

Романтическая история превратилась в переезд в Москву и кардинальную смену жизни. Теперь она стала постоянной участницей телепрограмм.

По ее словам, дар проявился еще в детстве. В десять лет ей приснился будущий муж с голубыми глазами — большая редкость для жителей Индии. Родственники не поверили девочке, но через 15 лет предсказание сбылось.

Цунами и другие сбывшиеся сны

Самым ярким ранним предсказанием стали повторяющиеся сны о разрушительном цунами. Видения преследовали Арчену до 2004 года, когда в Индийском океане произошла трагедия, унесшая жизни 230 тысяч человек.

объясняет она свой дар в интервью "Комсомольской правде". "Птицы каждый год летят на зимовку за тысячи километров без приборов. Им подсказывает внутренний компас. Так же и я пользуюсь своим внутренним компасом", —она свой дар в интервью "Комсомольской правде".

Знаковым моментом стало лето 2017 года в Москве. Арчена рассказывает, что в квартире на Тверской к ней через окно проник "огромный светлый образ". После этого опыта она начала получать ответы на самые важные вопросы.

Покушение, которое предвидела

Широкую известность Арчена получила благодаря предсказанию о покушении на Дональда Трампа. В 2023-м она заявила, что политик выживет и победит на выборах.

© AP Photo / Evan Vucci Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания © AP Photo / Evan Vucci Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания

Предсказание сбылось с пугающей точностью: 13 июля 2024 года в Пенсильвании в Трампа действительно стреляли. Он выжил и позже победил на выборах.

Трудности президента

Тревожные прогнозы касаются будущего Дональда Трампа. Провидица говорит , что его ждет множество трудностей.

Например, она говорила, что "множество медиа будут над ним издеваться". В частности, будут обсуждать тему его здоровья. Это приведет к политическим скандалам.

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико

Смерть Европы

Европу ждет мрачная судьба. По словам ясновидящей, уровень жизни европейцев будет постепенно снижаться, начнутся агрессивные протесты. Некоторые страны ЕС могут исчезнуть с карты мира — речь идет о государствах Балканского полуострова и Прибалтики.

"В течение следующих пяти лет процесс разрушения ЕС будет только усиливаться. Это станет смертью Европы", — не сомневается индийская провидица.

© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir Акция протеста фермеров в Брюсселе © Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir Акция протеста фермеров в Брюсселе

Климатический ад на Земле

Гнетущие предсказания касаются глобальных изменений климата. Арчена пророчит настоящий апокалипсис для большей части планеты.

Уже в этом столетии жизнь в самых населенных регионах мира станет невыносимой. Засухи, волны нестерпимой жары и грандиозные потопы превратят в ад Индию, Китай, Африку, Мексику, Ближний Восток и Южную Европу.

© AP Photo / Petros Giannakouris Жара в Греции © AP Photo / Petros Giannakouris Жара в Греции

предрекает провидица. "Миллиарды людей будут стремиться сбежать от невыносимого климата на север. Основные потоки переселенцев устремятся в Северную Европу, Канаду и Россию", —провидица.

Наиболее безопасными, по ее мнению, окажутся регионы Центральной России.

Россия как центр нового мира

Для России Арчена видит светлое будущее. По ее словам, страна продолжит "мощную трансформацию" и строительство независимого государства. Экономика вырастет и окрепнет, а Россия станет примером для других государств.

утверждает провидица. "Независимость России — основа ее силы и успеха. Ваша страна станет примером и светом для множества государств, которые поймут, как важно сохранять свою индивидуальность", —провидица.

Украинский урок

Согласно пророчествам Арчены, судьба Украины зависит от того, усвоят ли ее жители "исторический урок". Провидица дает конкретные сроки: к концу 2026 года все стороны получат возможность завершить противостояние. Но есть важное условие.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский © AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский

предупреждает она. "Если люди на Украине не поймут урок, который преподает им история, они обрекут свою страну на долгие муки. Конфликт будет идти только по нарастающей и закончится полным исчезновением Украины как государства", —она.