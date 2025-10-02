Рейтинг@Mail.ru
Что говорила Арчена Нагабушанам о России и Европе - РИА Новости, 02.10.2025
19:05 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/archena-2045862083.html
Что говорила Арчена Нагабушанам о России и Европе
Что говорила Арчена Нагабушанам о России и Европе - РИА Новости, 02.10.2025
Что говорила Арчена Нагабушанам о России и Европе
Ее приглашают в эфиры, слова разбирают в соцсетях, прогнозы пересказывают друг другу. Весь мир обсуждает ее пророчества о России, Украине и грядущих... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:05:00+03:00
2025-10-02T19:05:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819023374_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_a24dac46e06c756df0792b70d98db88a.jpg
Что говорила Арчена Нагабушанам о России и Европе

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаги на Манежной площади в Москве
Флаги на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Флаги на Манежной площади в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ее приглашают в эфиры, слова разбирают в соцсетях, прогнозы пересказывают друг другу. Весь мир обсуждает ее пророчества о России, Украине и грядущих катастрофах. Кто такая Арчена Нагабушанам? И почему ее предсказания так пугают одних и вдохновляют других?

От модели к пророчице

Арчена Нагабушанам родилась в Индии, получила инженерное образование и строила вполне обычную карьеру. Работала моделью, жила размеренной жизнью на родине. На курорте в Гоа встретила российского журналиста Александра Борисова.
Романтическая история превратилась в переезд в Москву и кардинальную смену жизни. Теперь она стала постоянной участницей телепрограмм.
По ее словам, дар проявился еще в детстве. В десять лет ей приснился будущий муж с голубыми глазами — большая редкость для жителей Индии. Родственники не поверили девочке, но через 15 лет предсказание сбылось.

Цунами и другие сбывшиеся сны

Самым ярким ранним предсказанием стали повторяющиеся сны о разрушительном цунами. Видения преследовали Арчену до 2004 года, когда в Индийском океане произошла трагедия, унесшая жизни 230 тысяч человек.
© РИА Новости / Михаил ЦыгановПоследствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
"Птицы каждый год летят на зимовку за тысячи километров без приборов. Им подсказывает внутренний компас. Так же и я пользуюсь своим внутренним компасом", — объясняет она свой дар в интервью "Комсомольской правде".
Знаковым моментом стало лето 2017 года в Москве. Арчена рассказывает, что в квартире на Тверской к ней через окно проник "огромный светлый образ". После этого опыта она начала получать ответы на самые важные вопросы.

Покушение, которое предвидела

Широкую известность Арчена получила благодаря предсказанию о покушении на Дональда Трампа. В 2023-м она заявила, что политик выживет и победит на выборах.
© AP Photo / Evan VucciШон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Шон Курран защищает Дональда Трампа во время покушения в городе Батлер в штате Пенсильвания
Предсказание сбылось с пугающей точностью: 13 июля 2024 года в Пенсильвании в Трампа действительно стреляли. Он выжил и позже победил на выборах.

Трудности президента

Тревожные прогнозы касаются будущего Дональда Трампа. Провидица говорит, что его ждет множество трудностей.
Например, она говорила, что "множество медиа будут над ним издеваться". В частности, будут обсуждать тему его здоровья. Это приведет к политическим скандалам.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико

Смерть Европы

Европу ждет мрачная судьба. По словам ясновидящей, уровень жизни европейцев будет постепенно снижаться, начнутся агрессивные протесты. Некоторые страны ЕС могут исчезнуть с карты мира — речь идет о государствах Балканского полуострова и Прибалтики.
"В течение следующих пяти лет процесс разрушения ЕС будет только усиливаться. Это станет смертью Европы", — не сомневается индийская провидица.
© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirАкция протеста фермеров в Брюсселе
Акция протеста фермеров в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Акция протеста фермеров в Брюсселе

Климатический ад на Земле

Гнетущие предсказания касаются глобальных изменений климата. Арчена пророчит настоящий апокалипсис для большей части планеты.
Уже в этом столетии жизнь в самых населенных регионах мира станет невыносимой. Засухи, волны нестерпимой жары и грандиозные потопы превратят в ад Индию, Китай, Африку, Мексику, Ближний Восток и Южную Европу.
© AP Photo / Petros GiannakourisЖара в Греции
Жара в Греции - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Жара в Греции
"Миллиарды людей будут стремиться сбежать от невыносимого климата на север. Основные потоки переселенцев устремятся в Северную Европу, Канаду и Россию", — предрекает провидица.
Наиболее безопасными, по ее мнению, окажутся регионы Центральной России.

Россия как центр нового мира

Для России Арчена видит светлое будущее. По ее словам, страна продолжит "мощную трансформацию" и строительство независимого государства. Экономика вырастет и окрепнет, а Россия станет примером для других государств.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВ центре Москвы
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
В центре Москвы
"Независимость России — основа ее силы и успеха. Ваша страна станет примером и светом для множества государств, которые поймут, как важно сохранять свою индивидуальность", — утверждает провидица.

Украинский урок

Согласно пророчествам Арчены, судьба Украины зависит от того, усвоят ли ее жители "исторический урок". Провидица дает конкретные сроки: к концу 2026 года все стороны получат возможность завершить противостояние. Но есть важное условие.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский
"Если люди на Украине не поймут урок, который преподает им история, они обрекут свою страну на долгие муки. Конфликт будет идти только по нарастающей и закончится полным исчезновением Украины как государства", — предупреждает она.
По ее мнению, большая часть украинских территорий вернется в состав России, а западные области останутся под протекторатом соседних стран, прежде всего Польши.
 
 
 
