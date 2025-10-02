На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Европе боятся, что использование российских активов негативно скажется на экономике ЕС, пишет Politico.
"Европейский центральный банк опасается, что использование российских активов может подорвать доверие к евро в мире", — отмечается в материале.
В беседе с изданием официальные лица рассказали, что на виртуальной встрече министров финансов стран G7 представители Германии, Франции и Италии призвали всех к согласованным действиям в отношении этих активов. Однако в итоговом коммюнике ничего о совместных решениях не упоминалось. Вместо этого в нем говорилось, что использование российских активов — это лишь один из рассматриваемых вариантов.
В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные, предоставленные Еврокомиссией, сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских средств.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
Кроме того, Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.