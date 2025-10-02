Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 02.10.2025 (обновлено: 17:18 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/aktivy-2045904692.html
На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов
На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов - РИА Новости, 02.10.2025
На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов
В Европе боятся, что использование российских активов негативно скажется на экономике ЕС, пишет Politico. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:22:00+03:00
2025-10-02T17:18:00+03:00
в мире
европа
сша
япония
евросоюз
g7
politico
реакция на санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251002/orban-2045872438.html
https://ria.ru/20251002/rossija-2045859342.html
европа
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, япония, евросоюз, g7, politico, реакция на санкции
В мире, Европа, США, Япония, Евросоюз, G7, Politico, Реакция на санкции
На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов

Politico: в ЕС боятся, что изъятие российских активов подорвет доверие к евро

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Европе боятся, что использование российских активов негативно скажется на экономике ЕС, пишет Politico.
"Европейский центральный банк опасается, что использование российских активов может подорвать доверие к евро в мире", — отмечается в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Сотни тысяч умирают". Орбан резко отреагировал на происходящее на Украине
Вчера, 14:57
По данным СМИ, европейские страны подталкивают США и Японию к принятию аналогичных решений, чтобы развеять эти опасения.
В беседе с изданием официальные лица рассказали, что на виртуальной встрече министров финансов стран G7 представители Германии, Франции и Италии призвали всех к согласованным действиям в отношении этих активов. Однако в итоговом коммюнике ничего о совместных решениях не упоминалось. Вместо этого в нем говорилось, что использование российских активов — это лишь один из рассматриваемых вариантов.
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные, предоставленные Еврокомиссией, сообщало, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных российских средств.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
Кроме того, Россия ввела ответные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Кремль - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Москва даст жесткий ответ в случае покушения ЕС на свои активы
Вчера, 14:31
 
В миреЕвропаСШАЯпонияЕвросоюзG7PoliticoРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала