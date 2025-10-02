Рейтинг@Mail.ru
11:36 02.10.2025 (обновлено: 11:49 02.10.2025)
Песков назвал участников дискуссии о конфискации активов России бандой
Участники дискуссии в Европе о возможности конфискации российских активов похожи на "банду", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
россия, европа, дмитрий песков
Россия, Европа, Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Участники дискуссии в Европе о возможности конфискации российских активов похожи на "банду", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Знаете, это все похоже на такую банду, значит, кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: "давайте вместе нести ответственность", - сказал Песков журналистам.
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков
