Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру".
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру"
Он умер 29 сентября, причина смерти не называется.
"Сергей Рыбин. Годы жизни: 18.07.1974 - 29.09.2025", - указано в карточке артиста.
Фильмография актера включает около 30 проектов, в основном это сериалы.
Рыбин сыграл в "Немедленном реагировании", "Улицах разбитых фонарей", "Невском", "Марафоне трех граций", "Войне и мире", "Морских дьяволах", а также исполнил эпизодические роли в "Тайнах следствия" и других.