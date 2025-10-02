Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 02.10.2025 (обновлено: 15:00 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/akter-2045863891.html
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 02.10.2025
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру". РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:44:00+03:00
2025-10-02T15:00:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045882568_0:648:1280:1368_1920x0_80_0_0_d16d2d566715b9770096d0095e869950.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045882568_0:618:1280:1578_1920x0_80_0_0_13d8c613d3db95ec2c175e0f391b1204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Актер из "Улиц разбитых фонарей" Сергей Рыбин умер на 52-м году жизни

© Сергей Рыбин/ВКонтактеСергей Рыбин
Сергей Рыбин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Сергей Рыбин/ВКонтакте
Сергей Рыбин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Актер и каскадер Сергей Рыбин ушел из жизни в возрасте 51 года, сообщается на портале "Кино-Театр.Ру".
Он умер 29 сентября, причина смерти не называется.
"Сергей Рыбин. Годы жизни: 18.07.1974 - 29.09.2025", - указано в карточке артиста.
Фильмография актера включает около 30 проектов, в основном это сериалы.
Рыбин сыграл в "Немедленном реагировании", "Улицах разбитых фонарей", "Невском", "Марафоне трех граций", "Войне и мире", "Морских дьяволах", а также исполнил эпизодические роли в "Тайнах следствия" и других.
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала