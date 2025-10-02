https://ria.ru/20251002/aeroport-2045763497.html
В аэропортах Астрахани и Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Астрахани и Саратова, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в РИА Новости, 02.10.2025
