Путин оценил текущую администрацию США
Путин оценил текущую администрацию США
Сегодняшняя администрация США руководствуется интересами своей страны, это рациональный подход, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:50:00+03:00
в мире
сша
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
Путин оценил текущую администрацию США
Путин: США руководствуются интересами своей страны, это рациональный подход