Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:16 02.10.2025 (обновлено: 03:55 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/abrikos-2045757937.html
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек - РИА Новости, 02.10.2025
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек
Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:16:00+03:00
2025-10-02T03:55:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797641614_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_cd247d4e98c563f0407bf0d7bfdd7891.jpg
https://ria.ru/20250925/psikhika-2044333788.html
https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797641614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_356751ca3bd81c6c203e0318621416d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, московская область (подмосковье), зарема тен, общество
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Общество
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек

Врач Тен рассказала, что косточки абрикосов содержат опасное вещество амигдалин

© Фото : Unsplash/Olia NaydaРазрезанный абрикос
Разрезанный абрикос - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : Unsplash/Olia Nayda
Разрезанный абрикос. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья", — сказала он.
Производство сахаросодержащих напитков - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Ученые назвали популярный напиток, наносящий серьезный вред психике
25 сентября, 16:30
По словам врача, с осторожностью необходимо употреблять и сушеные абрикосы, из-за высокой концентрации сахара в их составе рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов в рационе людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.
"Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей", — заключила эксперт.
Завтрак из яиц - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Врач рассказала, кому нельзя есть яйца
23 сентября 2024, 03:35
 
Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Зарема ТенОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала