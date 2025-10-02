https://ria.ru/20251002/abrikos-2045757937.html
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек - РИА Новости, 02.10.2025
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек
Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T03:16:00+03:00
2025-10-02T03:16:00+03:00
2025-10-02T03:55:00+03:00
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
зарема тен
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797641614_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_cd247d4e98c563f0407bf0d7bfdd7891.jpg
https://ria.ru/20250925/psikhika-2044333788.html
https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797641614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_356751ca3bd81c6c203e0318621416d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), зарема тен, общество
Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Зарема Тен, Общество
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек
Врач Тен рассказала, что косточки абрикосов содержат опасное вещество амигдалин
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья", — сказала он.
По словам врача, с осторожностью необходимо употреблять и сушеные абрикосы, из-за высокой концентрации сахара в их составе рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов в рационе людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.
"Также курагу часто обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета, что может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей", — заключила эксперт.