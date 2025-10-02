Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

"Никогда не ешьте ядра из абрикосовых косточек. Они содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту. Их систематическое употребление опасно для здоровья", — сказала он.

По словам врача, с осторожностью необходимо употреблять и сушеные абрикосы, из-за высокой концентрации сахара в их составе рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов в рационе людям с диабетом или на низкоуглеводной диете.