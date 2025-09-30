Рейтинг@Mail.ru
Власти Подмосковья внедрят ИИ в процесс перерасчета платы за ЖКУ
19:09 30.09.2025
Власти Подмосковья внедрят ИИ в процесс перерасчета платы за ЖКУ
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Подмосковье прошло совещание, посвященное цифровизации учета задолженностей за коммунальные услуги. В совещании приняли участие вице-губернатор МО Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев. Об этом сообщил 360.ru. Основное внимание уделили применению современных технологий для точного расчета задолженностей потребителей коммунальных услуг и оптимизации системы начисления платы. Участники обсудили внедрение автоматизированных систем для обработки обращений граждан, повышения точности выставляемых счетов и использование искусственного интеллекта для коррекции оплаты в случае ненадлежащего качества услуг. В ходе заседания также были рассмотрены результаты пилотного проекта, реализованного предприятием "Мособлводоканал". Новая система "1С: Диспетчерская ЖКХ" позволяет автоматизировать фиксацию жалоб граждан, равномерно распределять их между аварийными бригадами и отслеживать исполнение поручений в режиме реального времени. Это нововведение направлено на повышение оперативности и эффективности реагирования на запросы граждан, что существенно улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг.
московская область (подмосковье)
Власти Подмосковья внедрят ИИ в процесс перерасчета платы за ЖКУ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. В Подмосковье прошло совещание, посвященное цифровизации учета задолженностей за коммунальные услуги. В совещании приняли участие вице-губернатор МО Владислав Мурашов и министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев. Об этом сообщил 360.ru.
Основное внимание уделили применению современных технологий для точного расчета задолженностей потребителей коммунальных услуг и оптимизации системы начисления платы. Участники обсудили внедрение автоматизированных систем для обработки обращений граждан, повышения точности выставляемых счетов и использование искусственного интеллекта для коррекции оплаты в случае ненадлежащего качества услуг.
В ходе заседания также были рассмотрены результаты пилотного проекта, реализованного предприятием "Мособлводоканал". Новая система "1С: Диспетчерская ЖКХ" позволяет автоматизировать фиксацию жалоб граждан, равномерно распределять их между аварийными бригадами и отслеживать исполнение поручений в режиме реального времени. Это нововведение направлено на повышение оперативности и эффективности реагирования на запросы граждан, что существенно улучшит качество предоставляемых коммунальных услуг.
 
