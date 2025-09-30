Патриотический блок Молдавии подал в ЦИК 45 жалоб

https://ria.ru/20250930/zhaloby-2045380198.html

КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Оппозиционный патриотический блок Молдавии подал 45 жалоб в ЦИК на нарушения в ходе парламентских выборов, говорится в заявлении политсилы. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. "Патриотический избирательный блок продолжает борьбу за права граждан, за истину и за справедливость. В ходе кампании мы подали около 45 жалоб на нарушения. Только в день голосования — 10 жалоб, связанных с агитацией высших должностных лиц государства, организованной перевозкой избирателей за рубежом, препятствованием праву граждан из Приднестровского региона и другими вопиющими фактами. Ответов на большинство жалоб нет до сих пор", - говорится в заявлении блока, опубликованном в соцсетях. Оппозиция констатирует, что президент Майя Санду, премьер-министр Дорин Речан и спикер парламента Игорь Гросу в день выборов открыто призывали голосовать за ПДС. Кроме того, по данным оппозиции, зафиксированы организованные перевозки избирателей в Австрии и Румынии, были недоступны участки для приднестровцев, были случаи незаконной агитации на участках, аннулированы около 30 тысяч бюллетеней (примерно 2% голосов). Блок уверен, что исключение из выборов партий "Сердце Молдовы" и "Великая Молдова" лишило десятки тысяч граждан права на выбор. "Мы ждём заключения международных наблюдателей. Уверены, что они не смогут обойти стороной факты массовых нарушений и тотальной ангажированности ЦИК. Патриотический блок будет добиваться правды в ходе уличных акций протеста, в судах, а при необходимости — и в Конституционном суде. Но главное — мы будем добиваться правды вместе с народом. Мы не позволим украсть будущее у Молдовы. Впереди — долгая и тяжёлая борьба. Но вместе мы победим", - отмечается в заявлении. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

