"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:32:00+03:00
2025-09-30T16:32:00+03:00
2025-09-30T16:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
александр меркурис
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. "Зеленский всегда хочет перенести боевые действия на Россию. Отсюда и эта катастрофическая идея с Tomahawk", — сказал он. По мнению эксперта, даже если Соединенные Штаты и согласятся на эту идею, то все равно потребуется минимум год на ее реализацию. Он пояснил, что систем нет в распоряжении Вашингтона в достаточном количестве, поэтому сначала придется нарастить производство. "Если эти ракеты поставят на Украину, то это будет драматическая, колоссальная эскалация", — резюмировал Меркурис. В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет. По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.
россия
украина
сша
2025
