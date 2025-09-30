https://ria.ru/20250930/zelenskiy-2045447296.html

"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского

"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025

"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского

Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T16:32:00+03:00

2025-09-30T16:32:00+03:00

2025-09-30T16:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

александр меркурис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042636837_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_673fc3ee4e290ea52d4889ebddf5eaea.jpg

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского получить американские ракеты Tomahawk может привести к серьезной эскалации конфликта, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала. "Зеленский всегда хочет перенести боевые действия на Россию. Отсюда и эта катастрофическая идея с Tomahawk", ­­— сказал он. По мнению эксперта, даже если Соединенные Штаты и согласятся на эту идею, то все равно потребуется минимум год на ее реализацию. Он пояснил, что систем нет в распоряжении Вашингтона в достаточном количестве, поэтому сначала придется нарастить производство. "Если эти ракеты поставят на Украину, то это будет драматическая, колоссальная эскалация", — резюмировал Меркурис. В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация Белого дома обсуждает возможную передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, но последнее слово остается за Дональдом Трампом. В свою очередь, спецпосланник американского лидера Кит Келлог уточнил, что решения по этому вопросу пока нет. По данным газеты Telegraph, Владимир Зеленский попросил о поставках такого оружия во время встречи с президентом США на прошлой неделе. Портал Axios пишет, что это единственный пункт в заявке Киева, который Трамп отклонил, тогда как по другим позициям он выразил поддержку. Как утверждает газета WSJ, глава Белого дома заявил, что открыт к снятию ограничений на использование американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России, но он не дал прямых обязательств о пересмотре действующих ограничений. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень серьезными заявления о возможной передаче Украине американских ракет Tomahawk.

https://ria.ru/20250930/zapad-2045237778.html

https://ria.ru/20250930/rakety-2045367345.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, александр меркурис