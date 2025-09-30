https://ria.ru/20250930/zelenskiy-2045369417.html

Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского

Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского

Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за его слова об ожидании миллиардов долларов от... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за его слова об ожидании миллиардов долларов от западных стран. "Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — указал он. Политик призвал Францию не принимать участие в этой инициативе и не оказывать никакую поддержку Украине. "Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — пожаловался Филиппо. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.

