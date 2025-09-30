Рейтинг@Mail.ru
Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/zelenskiy-2045369417.html
Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского
Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за его слова об ожидании миллиардов долларов от... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:21:00+03:00
2025-09-30T14:21:00+03:00
в мире
франция
украина
флориан филиппо
владимир зеленский
патриот
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:78:3070:1805_1920x0_80_0_0_9feb40227a8d0b92d843febecf42d744.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за его слова об ожидании миллиардов долларов от западных стран. "Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — указал он. Политик призвал Францию не принимать участие в этой инициативе и не оказывать никакую поддержку Украине. "Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — пожаловался Филиппо. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.
https://ria.ru/20250930/rossiya-2045333561.html
https://ria.ru/20250930/plan-2045311182.html
франция
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040923388_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c802a9406dbbf4a54e86c639faaf796.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, украина, флориан филиппо, владимир зеленский, патриот, евросоюз, нато, сша, денис шмыгаль
В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз, НАТО, США, Денис Шмыгаль
Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского

Филиппо раскритиковал Зеленского за слова об ожидании миллиардов от стран Запада

© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за его слова об ожидании миллиардов долларов от западных стран.
«
"Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — указал он.
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Финляндии выступили с громким заявлением по отношению к России
Вчера, 12:18
Политик призвал Францию не принимать участие в этой инициативе и не оказывать никакую поддержку Украине.
«
"Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — пожаловался Филиппо.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
Вчера, 10:42
 
В миреФранцияУкраинаФлориан ФилиппоВладимир ЗеленскийПатриотЕвросоюзНАТОСШАДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала