Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского
2025-09-30T14:21:00+03:00
в мире
франция
украина
флориан филиппо
владимир зеленский
патриот
евросоюз
нато
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за его слова об ожидании миллиардов долларов от западных стран. "Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что "ожидает один миллиард долларов в месяц" в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции. Один миллиард в месяц!" — указал он. Политик призвал Францию не принимать участие в этой инициативе и не оказывать никакую поддержку Украине. "Французы действительно согласятся на это?! Разориться ради такой марионетки, такой уже проигранной войны, такой коррупции, когда нам говорят, что у нас больше нет ни евро на больницы или пенсии?!" — пожаловался Филиппо. В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран НАТО.
франция
украина
сша
В мире, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Владимир Зеленский, Патриот, Евросоюз, НАТО, США, Денис Шмыгаль
