Зарплаты бюджетников повысят на 7,6% в 2026 году
Зарплаты бюджетников повысят на 7,6% в 2026 году
2025-09-30T02:27:00+03:00
2025-09-30T02:27:00+03:00
2025-09-30T06:03:00+03:00
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Зарплаты отдельных категорий работников федеральных государственных учреждений в России планируют повысить с 1 января 2026 года на 7,6 процента, выяснило РИА Новости.Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России в понедельник внесло в Госдуму. Согласно материалам, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на оплату труда отдельных категорий работников федеральных госучреждений здравоохранения, социального обеспечения населения, образования, культуры и науки планируют проиндексировать с 1 января 2026 года на 7,6%. В 2027 году размер индексации для этих категорий работников, как ожидается, составит 8% с 1 января, а в 2028 году — 7,3%.
