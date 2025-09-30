Правительство продлило запрет на экспорт бензина

Рейтинг@Mail.ru
16:25 30.09.2025 (обновлено: 16:55 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство продлило эмбарго на экспорт бензина до конца года, сообщила пресс-служба кабмина. "Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, в том числе непосредственных производителей", — говорится в заявлении. Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей, включая приобретенные на биржевых торгах. Ограничения также действуют до конца этого года. "При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется", — уточнили в пресс-службе. Биржевые и розничные цены на бензин стали расти летом и осенью. Главы некоторых регионов жалуются на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков. Вводя запрет на вывоз бензина, власти рассчитывают насытить внутренний рынок и пресечь серый экспорт. Под ним подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают топливо по внутренней цене, а за рубеж продают по более высокой.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство продлило эмбарго на экспорт бензина до конца года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, в том числе непосредственных производителей", — говорится в заявлении.
Эмбарго для непроизводителей действует с 1 марта, в конце июля его распространили на крупных производителей нефтепродуктов.

Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт дизеля, судового топлива и других газойлей, включая приобретенные на биржевых торгах. Ограничения также действуют до конца этого года.
"При этом на поставки, осуществляемые непосредственными производителями указанных видов топлива, запрет не распространяется", — уточнили в пресс-службе.
Биржевые и розничные цены на бензин стали расти летом и осенью. Главы некоторых регионов жалуются на нехватку топлива на АЗС. Вице-премьер Александр Новак признал наличие небольшого дефицита нефтепродуктов, но отметил, что он покрывается за счет накопленных остатков.
Вводя запрет на вывоз бензина, власти рассчитывают насытить внутренний рынок и пресечь серый экспорт. Под ним подразумевается ситуация, когда трейдеры покупают топливо по внутренней цене, а за рубеж продают по более высокой.
