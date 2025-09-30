https://ria.ru/20250930/zapad-2045237778.html

Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины

Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины - РИА Новости, 30.09.2025

Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые обозначил самое страшное западное оружие, которое представляет наибольшую угрозу как для... РИА Новости, 30.09.2025

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые обозначил самое страшное западное оружие, которое представляет наибольшую угрозу как для России, так и для всего мира, из-за которого в считаные часы могут погибнуть сотни миллионов людей. И это — не сверхсекретные разработки DARPA. Это — европейские лидеры, они же "ничтожные дегенераты". По словам Медведева (и с ним невозможно не согласиться), "вероятность роковой случайности существует всегда": "Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения". В последнее время заявления (и действия) лидеров европейских стран становятся все более похожими на бунт в клинике Кащенко. Всего за один вчерашний день: глава МИД Польши Сикорский заявил, что "Россия только выиграла бы, если бы потерпела поражение в СВО"; польский премьер-министр Туск и бывшая командирка британской контрразведки MI5 Мэннингем-Буллер синхронно сообщили, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией; руководство Швеции, получив на грудь бейджик "НАТО", подняло вопрос о разработке собственного ядерного оружия, а министр иностранных дел Украины Сибига заверил, что оружие ВСУ теперь якобы способно поражать цели на любой территории России. Впрочем, у американских "ястребов" случаются проблески. Например, спецпосланник Трампа по Украине Келлог, который ранее топил за прямое военное давление США на Россию, а после сообщил, что Трамп якобы "позволил Украине наносить дальнобойные удары по России", заявил, что, оказывается, война на Украине может перерасти в глобальный конфликт: "Иногда мне кажется, что мы не до конца осознаем серьезность происходящего. Моя главная тревога в том, что ошибка может привести к масштабной эскалации — будь то удары дронов по Польше или пролеты самолетов над Эстонией. Нужно быть очень осторожными. <…> Так что это не только европейская проблема. Это глобальный вопрос, и, думаю, мы иногда об этом забываем. Реагировать нужно соответственно". Да что вы говорите. "Сбивать русские самолеты" уже опасно? Именно об этом последние годы без устали твердит Россия. И главная проблема и опасность нынешней эскалации состоит в том, что конкретные люди, отвечающие за безумное наращивание военных бюджетов, накачивание Украины все большим количеством все более мощного оружия и одновременно нагнетающие антироссийскую паранойю, страдают жесточайшей политической шизофренией и не способны просчитать последствия собственных слов и решений дальше своего очередного сборища. Даже совершенно упоротое русофобией издание Politico вчера опубликовало материал, где делается очень смелый (для западных СМИ) вывод: "Нынешнее обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к "моменту Франца Фердинанда" (убийство наследника австро-венгерского престола в Сараеве, которое фактически послужило началом Первой мировой войны)". Усугубляет этот риск то, что "реагировать на угрозы, которые якобы исходят от России, достаточно сложно в рамках сообщества, так как у стран-участниц зачастую бывают "конкурирующие приоритеты". Вывод: "По крайней мере, они могут договориться о главном: не делать ничего, чтобы уменьшить вероятность неограниченной войны (с Россией)". И на том спасибо. Характерно, что на Западе неоднократно обращались к теме последствий неограниченного (читай: ядерного) конфликта НАТО с Россией. В 2013 году Принстонский университет провел симуляцию глобального ядерного конфликта, которая получила название "План А" (потому что плана Б быть не может). Вывод: только в первые минуты конфликта по обе стороны умрут более 90 миллионов человек. После этого попытки модерирования последствий ядерного конфликта предпринимались неоднократно, причем с учетом развития атомного оружия цифры росли. Например, в марте 2022-го "Альянс за науку" (спонсируемый фондом Билла и Мелинды Гейтс) высчитал, что ядерная война вызовет 770 миллионов "прямых потерь", а потом на долгие годы из-за выброса пепла в атмосферу на Земле воцарится ядерная зима, где в течение первых двух лет от голода умрет 75 процентов населения планеты. До окончания ядерной зимы не доживет никто. В 2024 году издание Newsweek опубликовало результаты симуляции российских ядерных ударов по западным столицам. По их данным, после удара всего одной — и не самой современной — ракетой "Воевода" по каждому городу в течение 24 часов ожидаются следующие потери: Сейчас на вооружении ядерных сил России имеется более 5400 боеголовок (крупнейший в мире арсенал). Чтобы уничтожить Европу, хватит с головой 500 боеголовок — и еще останется: то есть для использования всех российских боеголовок нужно минимум десять Европ, а их столько в наличии просто нет.Дмитрий Медведев написал четко: "Россия не хочет войны с Европой, но ЕС делает для этого все. <…> Поэтому нужно быть начеку". Европе предстоит самой выбрать свою судьбу.

