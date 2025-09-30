Рейтинг@Mail.ru
Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 30.09.2025 (обновлено: 08:04 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/zapad-2045237778.html
Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины
Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины - РИА Новости, 30.09.2025
Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые обозначил самое страшное западное оружие, которое представляет наибольшую угрозу как для... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:00:00+03:00
2025-09-30T08:04:00+03:00
аналитика
россия
украина
европа
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045323557_0:0:1712:964_1920x0_80_0_0_2ec6b6346faf45a7ba67f622bebad827.png
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые обозначил самое страшное западное оружие, которое представляет наибольшую угрозу как для России, так и для всего мира, из-за которого в считаные часы могут погибнуть сотни миллионов людей. И это — не сверхсекретные разработки DARPA. Это — европейские лидеры, они же "ничтожные дегенераты". По словам Медведева (и с ним невозможно не согласиться), "вероятность роковой случайности существует всегда": "Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения". В последнее время заявления (и действия) лидеров европейских стран становятся все более похожими на бунт в клинике Кащенко. Всего за один вчерашний день: глава МИД Польши Сикорский заявил, что "Россия только выиграла бы, если бы потерпела поражение в СВО"; польский премьер-министр Туск и бывшая командирка британской контрразведки MI5 Мэннингем-Буллер синхронно сообщили, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией; руководство Швеции, получив на грудь бейджик "НАТО", подняло вопрос о разработке собственного ядерного оружия, а министр иностранных дел Украины Сибига заверил, что оружие ВСУ теперь якобы способно поражать цели на любой территории России. Впрочем, у американских "ястребов" случаются проблески. Например, спецпосланник Трампа по Украине Келлог, который ранее топил за прямое военное давление США на Россию, а после сообщил, что Трамп якобы "позволил Украине наносить дальнобойные удары по России", заявил, что, оказывается, война на Украине может перерасти в глобальный конфликт: "Иногда мне кажется, что мы не до конца осознаем серьезность происходящего. Моя главная тревога в том, что ошибка может привести к масштабной эскалации — будь то удары дронов по Польше или пролеты самолетов над Эстонией. Нужно быть очень осторожными. &lt;…&gt; Так что это не только европейская проблема. Это глобальный вопрос, и, думаю, мы иногда об этом забываем. Реагировать нужно соответственно". Да что вы говорите. "Сбивать русские самолеты" уже опасно? Именно об этом последние годы без устали твердит Россия. И главная проблема и опасность нынешней эскалации состоит в том, что конкретные люди, отвечающие за безумное наращивание военных бюджетов, накачивание Украины все большим количеством все более мощного оружия и одновременно нагнетающие антироссийскую паранойю, страдают жесточайшей политической шизофренией и не способны просчитать последствия собственных слов и решений дальше своего очередного сборища. Даже совершенно упоротое русофобией издание Politico вчера опубликовало материал, где делается очень смелый (для западных СМИ) вывод: "Нынешнее обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к "моменту Франца Фердинанда" (убийство наследника австро-венгерского престола в Сараеве, которое фактически послужило началом Первой мировой войны)". Усугубляет этот риск то, что "реагировать на угрозы, которые якобы исходят от России, достаточно сложно в рамках сообщества, так как у стран-участниц зачастую бывают "конкурирующие приоритеты". Вывод: "По крайней мере, они могут договориться о главном: не делать ничего, чтобы уменьшить вероятность неограниченной войны (с Россией)". И на том спасибо. Характерно, что на Западе неоднократно обращались к теме последствий неограниченного (читай: ядерного) конфликта НАТО с Россией. В 2013 году Принстонский университет провел симуляцию глобального ядерного конфликта, которая получила название "План А" (потому что плана Б быть не может). Вывод: только в первые минуты конфликта по обе стороны умрут более 90 миллионов человек. После этого попытки модерирования последствий ядерного конфликта предпринимались неоднократно, причем с учетом развития атомного оружия цифры росли. Например, в марте 2022-го "Альянс за науку" (спонсируемый фондом Билла и Мелинды Гейтс) высчитал, что ядерная война вызовет 770 миллионов "прямых потерь", а потом на долгие годы из-за выброса пепла в атмосферу на Земле воцарится ядерная зима, где в течение первых двух лет от голода умрет 75 процентов населения планеты. До окончания ядерной зимы не доживет никто. В 2024 году издание Newsweek опубликовало результаты симуляции российских ядерных ударов по западным столицам. По их данным, после удара всего одной — и не самой современной — ракетой "Воевода" по каждому городу в течение 24 часов ожидаются следующие потери: Сейчас на вооружении ядерных сил России имеется более 5400 боеголовок (крупнейший в мире арсенал). Чтобы уничтожить Европу, хватит с головой 500 боеголовок — и еще останется: то есть для использования всех российских боеголовок нужно минимум десять Европ, а их столько в наличии просто нет.Дмитрий Медведев написал четко: "Россия не хочет войны с Европой, но ЕС делает для этого все. &lt;…&gt; Поэтому нужно быть начеку". Европе предстоит самой выбрать свою судьбу.
https://ria.ru/20250728/medvedev-2031850745.html
https://ria.ru/20250929/evropa-2045006395.html
https://ria.ru/20250924/rossija-2044140153.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045323557_94:0:1459:1024_1920x0_80_0_0_7b71bbd6f848052b4a87ab31c2bba6ac.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, европа, дмитрий медведев
Аналитика, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Медведев

Это будет быстро: Запад готовится убить 45 миллионов россиян ради Украины

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев впервые обозначил самое страшное западное оружие, которое представляет наибольшую угрозу как для России, так и для всего мира, из-за которого в считаные часы могут погибнуть сотни миллионов людей.
И это — не сверхсекретные разработки DARPA. Это — европейские лидеры, они же "ничтожные дегенераты".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
Медведев: Европа пошла на сделку с США в русле неонацистской идеологии
28 июля, 10:21
По словам Медведева (и с ним невозможно не согласиться), "вероятность роковой случайности существует всегда": "Да и фактор гиперактивности отмороженных идиотов никуда не делся. И у такого конфликта есть абсолютно реальный риск перерастания в войну с использованием оружия массового поражения".
В последнее время заявления (и действия) лидеров европейских стран становятся все более похожими на бунт в клинике Кащенко. Всего за один вчерашний день: глава МИД Польши Сикорский заявил, что "Россия только выиграла бы, если бы потерпела поражение в СВО"; польский премьер-министр Туск и бывшая командирка британской контрразведки MI5 Мэннингем-Буллер синхронно сообщили, что Европа уже находится в состоянии войны с Россией; руководство Швеции, получив на грудь бейджик "НАТО", подняло вопрос о разработке собственного ядерного оружия, а министр иностранных дел Украины Сибига заверил, что оружие ВСУ теперь якобы способно поражать цели на любой территории России.
Впрочем, у американских "ястребов" случаются проблески. Например, спецпосланник Трампа по Украине Келлог, который ранее топил за прямое военное давление США на Россию, а после сообщил, что Трамп якобы "позволил Украине наносить дальнобойные удары по России", заявил, что, оказывается, война на Украине может перерасти в глобальный конфликт: "Иногда мне кажется, что мы не до конца осознаем серьезность происходящего. Моя главная тревога в том, что ошибка может привести к масштабной эскалации — будь то удары дронов по Польше или пролеты самолетов над Эстонией. Нужно быть очень осторожными. <…> Так что это не только европейская проблема. Это глобальный вопрос, и, думаю, мы иногда об этом забываем. Реагировать нужно соответственно".
Да что вы говорите. "Сбивать русские самолеты" уже опасно?
Именно об этом последние годы без устали твердит Россия. И главная проблема и опасность нынешней эскалации состоит в том, что конкретные люди, отвечающие за безумное наращивание военных бюджетов, накачивание Украины все большим количеством все более мощного оружия и одновременно нагнетающие антироссийскую паранойю, страдают жесточайшей политической шизофренией и не способны просчитать последствия собственных слов и решений дальше своего очередного сборища.
Даже совершенно упоротое русофобией издание Politico вчера опубликовало материал, где делается очень смелый (для западных СМИ) вывод: "Нынешнее обострение в отношениях между Брюсселем и Москвой может привести к "моменту Франца Фердинанда" (убийство наследника австро-венгерского престола в Сараеве, которое фактически послужило началом Первой мировой войны)". Усугубляет этот риск то, что "реагировать на угрозы, которые якобы исходят от России, достаточно сложно в рамках сообщества, так как у стран-участниц зачастую бывают "конкурирующие приоритеты". Вывод: "По крайней мере, они могут договориться о главном: не делать ничего, чтобы уменьшить вероятность неограниченной войны (с Россией)".
И на том спасибо.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
"Это тревожно": в ФРГ испугались замысла Европы против России
29 сентября, 03:16
Характерно, что на Западе неоднократно обращались к теме последствий неограниченного (читай: ядерного) конфликта НАТО с Россией.
В 2013 году Принстонский университет провел симуляцию глобального ядерного конфликта, которая получила название "План А" (потому что плана Б быть не может). Вывод: только в первые минуты конфликта по обе стороны умрут более 90 миллионов человек.
После этого попытки модерирования последствий ядерного конфликта предпринимались неоднократно, причем с учетом развития атомного оружия цифры росли. Например, в марте 2022-го "Альянс за науку" (спонсируемый фондом Билла и Мелинды Гейтс) высчитал, что ядерная война вызовет 770 миллионов "прямых потерь", а потом на долгие годы из-за выброса пепла в атмосферу на Земле воцарится ядерная зима, где в течение первых двух лет от голода умрет 75 процентов населения планеты. До окончания ядерной зимы не доживет никто.
В 2024 году издание Newsweek опубликовало результаты симуляции российских ядерных ударов по западным столицам. По их данным, после удара всего одной — и не самой современной — ракетой "Воевода" по каждому городу в течение 24 часов ожидаются следующие потери:
  • Лондон — 3 941 740 убитых (раненых и умирающих — в разы больше?);
  • Берлин — 2 011 330;
  • Париж — 4 957 180;
  • Рим — 1 852 110;
  • Амстердам — 1 108 930;
  • Варшава — 1 371 450;
  • Бухарест — 1 463 540;
  • Стокгольм — 838 540;
  • Хельсинки — 498 480.
Сейчас на вооружении ядерных сил России имеется более 5400 боеголовок (крупнейший в мире арсенал). Чтобы уничтожить Европу, хватит с головой 500 боеголовок — и еще останется: то есть для использования всех российских боеголовок нужно минимум десять Европ, а их столько в наличии просто нет.

Дмитрий Медведев написал четко: "Россия не хочет войны с Европой, но ЕС делает для этого все. <…> Поэтому нужно быть начеку".
Европе предстоит самой выбрать свою судьбу.
Флаги Евросоюза и НАТО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Россия осудила эскалацию напряженности в Европе странами НАТО и ЕС
24 сентября, 20:28
 
АналитикаРоссияУкраинаЕвропаДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала