МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник, на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 0,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первые заморозки ударили в Москве. Минувшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ощутимо похолодало. На опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра к 06.00 часов показал "минус 0,2", в центре города, на Балчуге, - плюс 2,6, в Тушино - плюс 0,8, Строгино - плюс 2,2, Бутово - минус 1,7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье практически повсеместно наблюдается слабоотрицательная температура. Самая низкая температура традиционно на местном полюсе холода – в Черустях, где мороз ударил до минус 6 градусов. "В Москве последний раз в этом году заморозки отмечались 3 мая (минус 0,2)", - напомнил Тишковец.
