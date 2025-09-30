Рейтинг@Mail.ru
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/zamorozki-2045284798.html
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник - РИА Новости, 30.09.2025
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник, на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 0,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:14:00+03:00
2025-09-30T07:14:00+03:00
москва
строгино
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983311896_0:20:3203:1822_1920x0_80_0_0_bda3b2f1a3455915b6888a220b07233e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник, на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 0,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Первые заморозки ударили в Москве. Минувшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ощутимо похолодало. На опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра к 06.00 часов показал "минус 0,2", в центре города, на Балчуге, - плюс 2,6, в Тушино - плюс 0,8, Строгино - плюс 2,2, Бутово - минус 1,7", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в Подмосковье практически повсеместно наблюдается слабоотрицательная температура. Самая низкая температура традиционно на местном полюсе холода – в Черустях, где мороз ударил до минус 6 градусов. "В Москве последний раз в этом году заморозки отмечались 3 мая (минус 0,2)", - напомнил Тишковец.
https://ria.ru/20250929/davlenie-2045108298.html
москва
строгино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983311896_301:0:3030:2047_1920x0_80_0_0_3aba6d8f2dc68cc1085741c63c830b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, строгино, московская область (подмосковье), евгений тишковец
Москва, Строгино, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец
Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник

Синоптик Тишковец: первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Первые заморозки ударили в Москве ночью во вторник, на опорной метеостанции ВДНХ воздух остыл до минус 0,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Первые заморозки ударили в Москве. Минувшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ощутимо похолодало. На опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра к 06.00 часов показал "минус 0,2", в центре города, на Балчуге, - плюс 2,6, в Тушино - плюс 0,8, Строгино - плюс 2,2, Бутово - минус 1,7", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье практически повсеместно наблюдается слабоотрицательная температура. Самая низкая температура традиционно на местном полюсе холода – в Черустях, где мороз ударил до минус 6 градусов.
"В Москве последний раз в этом году заморозки отмечались 3 мая (минус 0,2)", - напомнил Тишковец.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Атмосферное давление в Москве превысило рекордное значение
29 сентября, 13:35
 
МоскваСтрогиноМосковская область (Подмосковье)Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала