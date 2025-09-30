Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. При заливе квартиры важно грамотно оформить все документы, чтобы страховая компания выплатила возмещение, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
Самое главное – действовать незамедлительно: перекрыть воду, предупредить соседей, вызвать аварийную службу из управляющей компании. Затем надо сразу же связаться со страховой компанией, чтобы не допустить просрочки уведомления.
"Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3-5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день", – советует она.
Затем нужно правильно составить акт о заливе, где важно указать, что вы приняли все меры для уменьшения ущерба. Сумма не должна быть завышена, и лучше иметь подтверждение, что дорогостоящие вещи в квартире действительно были.
Стандартный пакет документов для страховой, включает заявление о выплате, акт о заливе, паспорт, документы на квартиру и отчет оценщика при его наличии. Если все оформлено верно, выплата должна поступить на ваш счет через 20 рабочих дней, заключила Иваткина.
