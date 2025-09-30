Рейтинг@Mail.ru
Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/zaliv-2045268585.html
Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья
Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья - РИА Новости, 30.09.2025
Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья
При заливе квартиры важно грамотно оформить все документы, чтобы страховая компания выплатила возмещение, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T03:18:00+03:00
2025-09-30T03:18:00+03:00
жилье
россия
мария иваткина
моифинансы.рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ea86e06a04cfcf1e607169f79f8590ea.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. При заливе квартиры важно грамотно оформить все документы, чтобы страховая компания выплатила возмещение, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.Самое главное – действовать незамедлительно: перекрыть воду, предупредить соседей, вызвать аварийную службу из управляющей компании. Затем надо сразу же связаться со страховой компанией, чтобы не допустить просрочки уведомления."Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3-5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день", – советует она.Затем нужно правильно составить акт о заливе, где важно указать, что вы приняли все меры для уменьшения ущерба. Сумма не должна быть завышена, и лучше иметь подтверждение, что дорогостоящие вещи в квартире действительно были.Стандартный пакет документов для страховой, включает заявление о выплате, акт о заливе, паспорт, документы на квартиру и отчет оценщика при его наличии. Если все оформлено верно, выплата должна поступить на ваш счет через 20 рабочих дней, заключила Иваткина.
https://ria.ru/20250820/dolgi-2036408652.html
https://ria.ru/20250921/nedvizhimost-2043276510.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155117/37/1551173785_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_b9bdf2d63c8909807b569b3e3b051b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, россия, мария иваткина, моифинансы.рф, общество
Жилье, Россия, Мария Иваткина, Моифинансы.рф, Общество
Эксперт научила, как избежать отказа в страховой выплате при заливе жилья

Иваткина: страховку при заливе квартиры выплатят при быстрой подаче документов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТекущая из крана вода
Текущая из крана вода - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Текущая из крана вода. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. При заливе квартиры важно грамотно оформить все документы, чтобы страховая компания выплатила возмещение, рассказала агентству "Прайм" эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Мария Иваткина.
Самое главное – действовать незамедлительно: перекрыть воду, предупредить соседей, вызвать аварийную службу из управляющей компании. Затем надо сразу же связаться со страховой компанией, чтобы не допустить просрочки уведомления.
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Юрист предупредил, сколько могут списать с пенсии за долги
20 августа, 03:18
"Например, вы сообщили в страховую через две недели, хотя в правилах четко указан срок в 3-5 дней. Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день", – советует она.
Затем нужно правильно составить акт о заливе, где важно указать, что вы приняли все меры для уменьшения ущерба. Сумма не должна быть завышена, и лучше иметь подтверждение, что дорогостоящие вещи в квартире действительно были.
Стандартный пакет документов для страховой, включает заявление о выплате, акт о заливе, паспорт, документы на квартиру и отчет оценщика при его наличии. Если все оформлено верно, выплата должна поступить на ваш счет через 20 рабочих дней, заключила Иваткина.
Женщина с ребенком держат макет дома - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Нотариус разъяснил, какую недвижимость нельзя дарить даже близким
21 сентября, 02:17
 
ЖильеРоссияМария ИваткинаМоифинансы.рфОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала