Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в октябре.
"Заработают новые нормы, направленные на поддержку участников специальной военной операции: усиливается защита трудовых прав военнослужащих — после окончания службы они смогут взять необходимое время для восстановления без риска потерять рабочее место (вступил в силу 29 сентября); у добровольцев появится возможность получать воинские звания без прохождения военных сборов", — написал он в мессенджере MAX.
Кроме того, с 1 октября на 7,6 процента вырастут оклады военнослужащих и сотрудников некоторых правоохранительных органов, а также пенсии для военных.
"Наша задача — поддержать тех, кто защищает страну и обеспечивает ее безопасность", — подчеркнул спикер Госдумы.
Еще один закон позволит малому и среднему бизнесу, а также самозанятым оформлять кредитные каникулы. Воспользоваться этим могут предприятия любой отрасли, отметил Володин.
Помимо этого, заработают механизмы признания документов на недвижимость в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях; микрокредитные компании, полностью принадлежащие субъектам Федерации, получат право выдавать ипотечные займы; конфискованные товары можно будет использовать в гуманитарных целях или отправлять на переработку.
