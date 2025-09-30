https://ria.ru/20250930/zaharova-2045499705.html

В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование

Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T19:46:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

кит келлог

мария захарова

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_0:102:2824:1691_1920x0_80_0_0_17b03d2024e95a669dc5a3ddfa591a83.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представитель американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что США не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. "Он (Келлог - ред.) является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании... Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", - сказала Захарова журналистам, комментируя слова Келлога.

https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html

2025

