https://ria.ru/20250930/zaharova-2045499705.html
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование - РИА Новости, 30.09.2025
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование
Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:46:00+03:00
2025-09-30T19:46:00+03:00
2025-09-30T19:46:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
кит келлог
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_0:102:2824:1691_1920x0_80_0_0_17b03d2024e95a669dc5a3ddfa591a83.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представитель американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что США не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. "Он (Келлог - ред.) является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании... Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", - сказала Захарова журналистам, комментируя слова Келлога.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_f26e9f2f2e1247e1d0b15ffe2856ab1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, кит келлог, мария захарова, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Кит Келлог, Мария Захарова, Дональд Трамп
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование
Захарова: подчиненные Трампа должны следовать мирному курсу по Украине