Рейтинг@Mail.ru
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/zaharova-2045499705.html
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование - РИА Новости, 30.09.2025
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование
Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:46:00+03:00
2025-09-30T19:46:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
кит келлог
мария захарова
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_0:102:2824:1691_1920x0_80_0_0_17b03d2024e95a669dc5a3ddfa591a83.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее представитель американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что США не препятствуют ударам Украины вглубь территории России. "Он (Келлог - ред.) является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании... Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", - сказала Захарова журналистам, комментируя слова Келлога.
https://ria.ru/20250930/tramp-2045475470.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148973/84/1489738446_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_f26e9f2f2e1247e1d0b15ffe2856ab1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, кит келлог, мария захарова, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Кит Келлог, Мария Захарова, Дональд Трамп
В МИД призвали подчиненных Трампа соблюдать курс на мирное урегулирование

Захарова: подчиненные Трампа должны следовать мирному курсу по Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Подчиненные президента США Дональда Трампа должны придерживаться курса на мирное урегулирование украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее представитель американского лидера Кит Келлог в интервью Fox News заявил, что США не препятствуют ударам Украины вглубь территории России.
"Он (Келлог - ред.) является подчиненным президента США, который высказывался в пользу мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, делал это частью своей предвыборной кампании... Я думаю, что этой позиции, этого курса должны придерживаться его подчиненные", - сказала Захарова журналистам, комментируя слова Келлога.
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп подтвердил отправку подлодок к берегам России
Вчера, 18:02
 
В миреСШАРоссияУкраинаКит КеллогМария ЗахароваДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала