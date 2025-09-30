https://ria.ru/20250930/yug-2045333476.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 30.09.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ потеряли до 245 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Противник потерял до 245-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении. В Минобороны РФ добавили, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики.

