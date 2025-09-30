Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были россияне

https://ria.ru/20250930/yemen-2045518485.html

Среди членов экипажа атакованного у берегов Йемена нидерландского судна Minervagracht есть двое граждан России, они спасены вместе с остальными членами экипажа

2025-09-30T21:56:00+03:00

ГААГА, 30 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Среди членов экипажа атакованного у берегов Йемена нидерландского судна Minervagracht есть двое граждан России, они спасены вместе с остальными членами экипажа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides, подполковник Сократес Раванос. "Двое среди членов экипажа судна являются российскими гражданами", - сказал Раванос. По его словам, они вместе с остальными членами экипажа судна были спасены в ходе операции миссии Aspides. В понедельник грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. Во вторник судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.

2025

