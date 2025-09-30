Рейтинг@Mail.ru
Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были россияне - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/yemen-2045518485.html
Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были россияне
Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были россияне - РИА Новости, 30.09.2025
Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были россияне
Среди членов экипажа атакованного у берегов Йемена нидерландского судна Minervagracht есть двое граждан России, они спасены вместе с остальными членами экипажа, РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:56:00+03:00
2025-09-30T21:56:00+03:00
происшествия
в мире
евросоюз
йемен
россия
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045518345_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_8533768af33f95e61fd760b87373e1dc.png
ГААГА, 30 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Среди членов экипажа атакованного у берегов Йемена нидерландского судна Minervagracht есть двое граждан России, они спасены вместе с остальными членами экипажа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides, подполковник Сократес Раванос. "Двое среди членов экипажа судна являются российскими гражданами", - сказал Раванос. По его словам, они вместе с остальными членами экипажа судна были спасены в ходе операции миссии Aspides. В понедельник грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. Во вторник судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.
https://ria.ru/20250329/gana-2008188976.html
йемен
россия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045518345_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_526f22c20be115c1e3c614754c209e76.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, в мире, евросоюз, йемен, россия, нидерланды
Происшествия, В мире, Евросоюз, Йемен, Россия, Нидерланды
Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были россияне

Среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были 2 россиян, их спасли

© Фото : Министерство иностранных дел РоссииФлаг Йемена
Флаг Йемена - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Министерство иностранных дел России
Флаг Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ГААГА, 30 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Среди членов экипажа атакованного у берегов Йемена нидерландского судна Minervagracht есть двое граждан России, они спасены вместе с остальными членами экипажа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides, подполковник Сократес Раванос.
"Двое среди членов экипажа судна являются российскими гражданами", - сказал Раванос.
По его словам, они вместе с остальными членами экипажа судна были спасены в ходе операции миссии Aspides.
В понедельник грузовое судно под флагом Нидерландов Minervagracht было атаковано у берегов Йемена. В результате инцидента два члена экипажа пострадали, а судно получило значительные повреждения. Во вторник судоходная компания Spliethoff сообщила, что все 19 членов экипажа Minervagracht были благополучно эвакуированы на соседние корабли, пострадавшим оказывается медицинская помощь. По ее данным, в момент атаки судно шло на восток из Джибути и не перевозило грузы.
Секонди-Такоради, крупный морской порт на побережье Гвинейского залива в Гане - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Гане пираты похитили трех китайских моряков
29 марта, 23:52
 
ПроисшествияВ миреЕвросоюзЙеменРоссияНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала