В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека

В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека - РИА Новости, 30.09.2025

В ГД рассказали, какие выплаты ждут пенсионеров ко Дню пожилого человека

Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T04:17:00+03:00

2025-09-30T04:17:00+03:00

2025-09-30T05:57:00+03:00

общество

ненецкий автономный округ

ямал

челябинская область

ярослав нилов

госдума рф

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие выплаты за счет своего бюджета, они, в частности, предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов."Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов", — сказал Нилов. Он отметил, что условия и размеры такой выплаты зависят от возможностей конкретного региона и соцпрограмм, которые в нем действуют."Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях", — уточнил парламентарий. В Москве спецвыплат не запланировано, поскольку они распределены по отдельным программам поддержки различных категорий пожилых граждан и чаще всего деньги предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата. Депутат подчеркнул, что многие регионы в эти дни активно привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, вручить старшему поколению подарки, и особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, их вдовам (и вдовцам), бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам."Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с "детьми войны" — от региона к региону их поддержка различается", — добавил он. Глава думского комитета рассказал, что поэтому он совместно с коллегами предложил в качестве законодательной инициативы ввести в правовое поле унифицированную категорию "Дети Великой Победы" с общим для таких граждан набором выплат и льгот."И, конечно, в зависимости от возможностей федерального бюджета, необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы. Любая возможность помочь старшему поколению должна быть использована", — подытожил Нилов.

2025

