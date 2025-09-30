https://ria.ru/20250930/vybory-2045332716.html

Патриотический блок Молдавии подаст иск о нарушениях на выборах

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Патриотический блок Молдавии подаст в суд иск с требованием проверки нарушений на парламентских выборах после признания их действительными Центризбиркомом республики, сообщил лидер входящей в блок партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев. "Мы полагаем, что окончательные выводы по итогам этих выборов будут сделаны в ближайшие дни. У нас пока нет официального решения Центральной избирательной комиссии. Наши юристы, специалисты, собирают все зафиксированные нарушения и доказательства для обращения в суд, чтобы потом мы могли вынести вердикт, сделать выводы. В любом случае, мы сделали большое дело", - сказал Тарлев в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

