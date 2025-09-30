https://ria.ru/20250930/vulkan-2045274759.html

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров - РИА Новости, 30.09.2025

Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту до 3,7 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T03:43:00+03:00

2025-09-30T03:43:00+03:00

2025-09-30T03:43:00+03:00

шивелуч

камчатка

берингово море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/01/1996770599_0:197:2913:1836_1920x0_80_0_0_2e844b027b92e167b5f4c3fbc003e911.jpg

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту до 3,7 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). "Пепловый выброс из вулкана Шивелуч произошел днём 30 сентября. Высота пеплового столба — до 3700 метров", — отметили ученые. По данным вулканологов, шлейф распространяется в восток-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря, на его пути населенных пунктов нет. "Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского округа", — добавили ученые. В настоящее время в населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается. Вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

https://ria.ru/20250930/zemletryasenie-2045268953.html

https://ria.ru/20250930/vulkan--2045272456.html

шивелуч

камчатка

берингово море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шивелуч, камчатка, берингово море