Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров - РИА Новости, 30.09.2025
Вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту более трех километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту до 3,7 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T03:43:00+03:00
2025-09-30T03:43:00+03:00
2025-09-30T03:43:00+03:00
П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен — РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел пепловый выброс на высоту до 3,7 тысячи метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). "Пепловый выброс из вулкана Шивелуч произошел днём 30 сентября. Высота пеплового столба — до 3700 метров", — отметили ученые. По данным вулканологов, шлейф распространяется в восток-юго-восточном направлении в сторону Берингова моря, на его пути населенных пунктов нет. "Однако при изменении ветра не исключается выпадение незначительного количества вулканического пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского округа", — добавили ученые. В настоящее время в населенных пунктах региона пеплопадов не наблюдается. Вулкану Шивелуч присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
