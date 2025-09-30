В ДНР мирный житель подорвался на мине "Лепесток"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мирный житель подорвался на украинской противопехотной мине нажимного действия "Лепесток" в Курахово в ДНР, сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Населенный пункт Курахово: в результате подрыва на мине ПФМ-1 "Лепесток" по улице Маяковского ранен мужчина 1980 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Об освобождении Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для наступления армии в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.