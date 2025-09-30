В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья
К берегам Турции в Черном море прибило украинский катер со взрывчаткой
Безэкипажный катер в Трабзоне
© Фото : соцсети
Безэкипажный катер в Трабзоне
СТАМБУЛ, 30 сен — РИА Новости. К берегам турецкой провинции Трабзон в Черном море прибило безэкипажный катер, он может быть украинским, передает агентство DHA.
"Прибывшие по вызову специалисты установили, что катер, скорее всего, начинен взрывчаткой. Катер был отбуксирован в безопасную зону, саперы продолжают его исследовать. Предположительно, катер является украинским", — говорится в сообщении.
Безэкипажный катер в Трабзоне
© Фото : соцсети
Безэкипажный катер в Трабзоне
По данным агентства, катер обнаружили местные рыбаки, которые привязали его к своим судам и отбуксировали к берегу. Как выяснило РИА Новости по фотографиям, речь, скорее всего, идет об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5.
На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами в черноморском курорте Шиле, в июле саперы обезвредили мину в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов провинции Коджаэли.
ФСБ в марте 2022 года сообщала, что ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее по течению в Средиземноморский бассейн.
В августе 2023-го турецкие власти закрыли пляж Софулар в Шиле из-за обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Их ликвидировали, никто не пострадал. Позже Минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
