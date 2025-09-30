https://ria.ru/20250930/vsu-2045469086.html

В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья

В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья - РИА Новости, 30.09.2025

В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья

К берегам турецкой провинции Трабзон в Черном море прибило безэкипажный катер, он может быть украинским, передает агентство DHA. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:31:00+03:00

2025-09-30T17:31:00+03:00

2025-09-30T18:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

черное море

трабзон (провинция)

турция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045464070_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_0e6b5a14980d7d55fe10e9d0365ebddd.jpg

СТАМБУЛ, 30 сен — РИА Новости. К берегам турецкой провинции Трабзон в Черном море прибило безэкипажный катер, он может быть украинским, передает агентство DHA. "Прибывшие по вызову специалисты установили, что катер, скорее всего, начинен взрывчаткой. Катер был отбуксирован в безопасную зону, саперы продолжают его исследовать. Предположительно, катер является украинским", — говорится в сообщении. По данным агентства, катер обнаружили местные рыбаки, которые привязали его к своим судам и отбуксировали к берегу. Как выяснило РИА Новости по фотографиям, речь, скорее всего, идет об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5. На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами в черноморском курорте Шиле, в июле саперы обезвредили мину в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов провинции Коджаэли. ФСБ в марте 2022 года сообщала, что ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее по течению в Средиземноморский бассейн. В августе 2023-го турецкие власти закрыли пляж Софулар в Шиле из-за обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Их ликвидировали, никто не пострадал. Позже Минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.

