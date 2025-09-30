Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 30.09.2025 (обновлено: 18:45 30.09.2025)
В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья
К берегам турецкой провинции Трабзон в Черном море прибило безэкипажный катер, он может быть украинским, передает агентство DHA. РИА Новости, 30.09.2025
специальная военная операция на украине
в мире
черное море
трабзон (провинция)
турция
вооруженные силы украины
СТАМБУЛ, 30 сен — РИА Новости. К берегам турецкой провинции Трабзон в Черном море прибило безэкипажный катер, он может быть украинским, передает агентство DHA. "Прибывшие по вызову специалисты установили, что катер, скорее всего, начинен взрывчаткой. Катер был отбуксирован в безопасную зону, саперы продолжают его исследовать. Предположительно, катер является украинским", — говорится в сообщении. По данным агентства, катер обнаружили местные рыбаки, которые привязали его к своим судам и отбуксировали к берегу. Как выяснило РИА Новости по фотографиям, речь, скорее всего, идет об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5. На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами в черноморском курорте Шиле, в июле саперы обезвредили мину в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов провинции Коджаэли. ФСБ в марте 2022 года сообщала, что ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее по течению в Средиземноморский бассейн. В августе 2023-го турецкие власти закрыли пляж Софулар в Шиле из-за обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Их ликвидировали, никто не пострадал. Позже Минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
черное море
трабзон (провинция)
турция
1920
1920
true
В Турции сообщили об украинском катере со взрывчаткой у побережья

К берегам Турции в Черном море прибило украинский катер со взрывчаткой

СТАМБУЛ, 30 сен — РИА Новости. К берегам турецкой провинции Трабзон в Черном море прибило безэкипажный катер, он может быть украинским, передает агентство DHA.
"Прибывшие по вызову специалисты установили, что катер, скорее всего, начинен взрывчаткой. Катер был отбуксирован в безопасную зону, саперы продолжают его исследовать. Предположительно, катер является украинским", — говорится в сообщении.
По данным агентства, катер обнаружили местные рыбаки, которые привязали его к своим судам и отбуксировали к берегу. Как выяснило РИА Новости по фотографиям, речь, скорее всего, идет об украинском многоцелевом надводном безэкипажном катере Magura V5.
На пляжи турецкого побережья Черного моря время от времени прибивает снаряды и мины. Так, в августе боеголовку ракеты вынесло волнами в черноморском курорте Шиле, в июле саперы обезвредили мину в турецкой провинции Орду, в июне предположительно украинский дрон-камикадзе обнаружили на пляже в Шиле, а в марте саперы обезвредили мину у берегов провинции Коджаэли.
ФСБ в марте 2022 года сообщала, что ВМС Украины после начала спецоперации установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможности дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее по течению в Средиземноморский бассейн.
В августе 2023-го турецкие власти закрыли пляж Софулар в Шиле из-за обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Их ликвидировали, никто не пострадал. Позже Минобороны сообщило, что снаряды остались еще со времен Второй мировой войны.
Специальная военная операция на Украине
 
 
